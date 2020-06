कोरोना वायरस के कारण इस साल होने वाले आईपीएल मैचों को टाल दिया गया है। IPL 15 अप्रैल से होने वाले थे लेकिन महामारी के बढ़े प्रभाव से ये मैच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में घर में बैठे खिलाड़ियों को तो परेशानी हो रही है साथ ही जिस शहर में ये मैच आयोजित किए जाते हैं वहां पर काम करने आए लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे ही एक पीड़ित की मदद करने के लिए इरफान पठान आगे आए हैं। पठान ने चेन्नई के एक मोची के एक मोची की मदद कर अपनी दरियादिली दिखाई है, जिससे फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। मोची का नाम आर भास्करन है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भास्करन की मदद के लिए ईएसपीएन क्रिकइंफो वेबसाइट में काम करने वाले एंकर रौनक कपूर से इस मोची का नंबर मांगा। पठान को जैसे ही मोची का नंबर मिला तो उन्होंने तुरंत भास्करन से बात की और तत्काल 25 हजार रुपए की सहायता की। पठान अपने नेक काम के लिए सोशल मीडिया पर खूब सराहे जा रहे हैं।

भास्करन ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए बताया, ‘इरफान पठान ने पिछले हफ्ते मुझे 25000 रुपये दिये हैं जिससे मैंने अपने परिवार के लिए घर के लिए जरूरतमंद चीजें खरीदी हैं। उन्होंने बताया कि ” लॉकडाउन के चलते काम न होने से मेरी रोजी-रोटी रुक सी गई थी और सारी चीजें उधार लेना पड़ती थी। मुझे वो उधार चुकाना है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गुजारा करूंगा।”

बता दें आर भास्करन आईपीएल (IPL) के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक मोची है। जब भी यहां आईपीएल होता तो वे टीम के खिलाड़ी और अधिकारियों के लिए काम करते हैं। आईपीएल होने के दौरान वो एक दिन में हजार रूपये की कमाई कर लेते थे जबकि आम दिनों वे उन्हें 500 रुपए मिल जाते हैं। आईपीएल को स्थगित होने से उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ा रहा है। लिहाजा ऐसे में वे 150 रूपये की भी कमाई नहीं कर पा रहे। मुश्किल हालात में इरफान ने भास्करन के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया है।

With very little about humanity & acts of kindness to cheer you up these days, @IrfanPathan redeems some hope. pic.twitter.com/0PyPKtmhjC

— Raunak Kapoor (@RaunakRK) June 15, 2020