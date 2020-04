कोरोनावायरस के कारण भारत में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक 12 हजार से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और सुरक्ष बल लोगों की जिंदगी को बचाने में जुटे हैं। फिर भी कहीं-कहीं से उन पर हमले की खबर सामने आ रही है। पहले इंदौर फिर मुरादाबाद में मेडिकल स्टाफ पर हमला हुआ। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने इसकी कड़ी निंदा की है।

पठान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ऐसा ही संदेश दिया है। पठान ने शायरी के जरिए अपनी बात कही, ‘‘जब से दुनिया बनी है तब से धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, पर अफसोस की बात ये है कि अब तो समझदार भी अंधा हो रहा है, कुछ ही लोगों ने बनाया था धर्म को धंधा, अब तो ये धंधा भी गंदा हो रहा है, लड़ोगे तुम, फायदा उठाएगा कोई और, सुधर जाओ इंसानों, अब तो वक्त भी तुम्हारे पास कम हो रहा है।’’



पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर कहा था कि लोग घर में ही नमाज अदा करें। उन्होंने उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, ‘‘इंसानियत सबसे ऊपर है।’’ पठान ने मुरादाबद घटना पर भी आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘‘अगर तुम चिकित्सक/डॉक्टर्स पर हमला करोगे, तो तुम्हें बचाएगा कौन? मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर ये हमला बड़ा ही शर्मसार करने वाला है।’’

If you are going to attack the doctors who will save you? #shameful act in #Muradabad of attacking a doctor. #Covid_19

Meanwhile #Kerala is doing well in the fight against #COVIDー19 Just one positive case in last 24 hours. They must be doing something right… apparently they have done the most number of testing also in the country

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 16, 2020