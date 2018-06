रविवार को आयरलैंड और स्काटलैंड के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज का मैच खेला गया। इस मैच में स्काटलैंड के कप्तान काइल कोएत्जर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से और कप्तान काइल कोएत्जर ने 8 ओवर में ही 93 रन जोड़ डाले। दोनों ही बल्लेबाज आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। तेजी से बल्लेबाजी कर रहे हैं जॉर्ज मुन्से जॉर्ज डॉक्रेल की गेंद पर चकमा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे थे। मुन्से ने 25 गेंदों में धमाकेदार 46 रन बनाए। वहीं कप्तान कोएत्जर ने 54 रनों की पारी खेली। 20 ओवर में स्काटलैंड की पूरी टीम 4 विकेट खोकर 185 रन बनाने में कामयाब रही। 186 रनों का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत खराब रही और टीम ने 40 रनों के भीतर ही अपने दो अहम विकेट गंवा दिए। हालांकि, इसके बाद आयरलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन वह जीत हासिल करने में नाकाम रही।

आयरलैंड ने भी स्काटलैंड की तरह 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 185 रन ही बना पाई और यह मुकाबला टाई पर जाकर खत्म हो गया। इस मैच के टाइ होते ही टी-20 मैच में 13 साल का इतिहास भी टूट गया। दरअसल, पहली बार टी-20 के इतिहास में ऐसा मैच खेला गया जिसमें कोई भी टीम जीतने में कामयाब नहीं रही और मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हो गया।। इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड बन गया।

Yesterday Ireland and Scotland played a tied T20I game, the 10th in international T20 cricket. But this one is unique as this game was left as a tie – the first ever in T20Is – because no super over was bowled although the ICC playing conditions has a provision for all T20 ties!

— Mohandas Menon (@mohanstatsman) June 18, 2018