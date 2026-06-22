भारत के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज के लिए सोमवार (22 जून) को आयरलैंड की टीम का ऐलान हो गया। कप्तान पॉल स्टार्लिंग और जोशुआ लिटिल समेत छह खिलाड़ी चोटिल होने के कारण सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। लोर्कन टकर को स्टर्लिंग की गौरमौजूदगी में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें आयरलैंड की टी20 टीम का स्थाई कप्तान नियुक्त कर दिया गया है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद पॉल स्टर्लिंग ने कप्तानी छोड़ दी थी। आयरलैंड के स्क्वाड में दो खिलाड़ियों मैथ्यू होलार्ड और जय मूंद्रा को पहली बार आयरलैंड की टीम में मौका मिला। रूबेन विल्सन भी टी20 टीम में नए चेहरे हैं। वह आयरलैंड के लिए टेस्ट खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले महीने उन्होंने डेब्यू किया था।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड का स्क्वाड

लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गेविन होए, मैथ्यू होलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन।