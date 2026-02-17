आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 32वां मुकाबला आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होना है। इस मुकाबले पर जितनी नजरें इन दोनों देशों के फैंस की होंगी। वहीं उतना ही ऑस्ट्रेलियाई फैंस और खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इस पर टकटकी लगाए होगी। इस मैच के नतीजे पर ही टूर्नामेंट में आगे कंगारू टीम की किस्मत क्या होगी यह निर्भर करेगा। फिलहाल इस मैच में बारिश हो रही है और ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ गई है।

IRE vs ZIM LIVE Score Match Updates: Watch Here

बारिश से धुला मैच तो भी ऑस्ट्रेलिया बाहर

पल्लिकेले स्टेडियम में आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला जाना है। अगर यह मुकाबला बारिश के कारण धुला फिर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बारिश के कारण यह मैच रद्द होने पर जिम्बाब्वे को श्रीलंका के साथ सुपर 8 में एंट्री मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ आयरलैंड की टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

आपको बता दें कि ग्रुप बी का जो समीकरण है उसके हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को आगे जाना है तो उसे आज जिम्बाब्वे की हार की दुआ करनी होगी। अगर जिम्बाब्वे जीता यह मुकाबला तो उसे सुपर 8 में एंट्री मिल जाएगी। वहीं अगर आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को हरा दिया तो सुपर 8 के लिए ग्रुप बी से दूसरी टीम की रेस त्रिकोणीय हो सकती है।

ऐसे में जिम्बाब्वे अगर श्रीलंका से आखिरी ग्रुप मैच हारा और ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को हराया तब 4-4 अंक तीनों टीमों के हो जाएंगे। उस स्थिति में बेहतर नेट रनरेट वाली टीम ही श्रीलंका के साथ सुपर 8 में जगह बना पाएगी। वहीं अगर जिम्बाब्वे बचे हुए दोनों मैच जीता तो वह इस ग्रुप में टॉप पर भी आ सकता है। उसके लिए आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को श्रीलंका को भी हराना होगा और आज भी जीतना होगा।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 Ireland

vs Zimbabwe

Match Delayed ( Day – Match 32 )

Toss Delayed due to rain View Scorecard

