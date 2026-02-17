आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच पल्लीकेले में होने वाला मुकाबला अब रद्द हो चुका है। इस मुकाबले के रद्द होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले राउंड से ही बाहर हो गई है। वहीं आयरलैंड को भी टूर्नामेंट के अगले राउंड की रेस से बाहर होना पड़ा है। इसके अलावा जिम्बाब्वे को सुपर 8 में एंट्री तो मिली है। साथ ही अगले टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई भी कर लिया है।

ग्रुप बी से अब श्रीलंका के साथ जिम्बाब्वे को भी सुपर 8 में एंट्री मिल गई है। यानी ओमान के बाद अब इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों सुपर 8 की रेस से बाहर हो गए हैं। अभी तक सात टीमें अंतिम 8 के लिए पक्की हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत ने अकेले क्वालिफाई किया है। अगर पाकिस्तान बुधवार को नामीबिया को हराता है तो उसे भी सुपर 8 में एंट्री मिल जाएगी।

सुपर 8 में भारत से भिड़ेगा जिम्बाब्वे

अब जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में एंट्री तो कर ली है लेकिन उसका ग्रुप आसान नहीं होगा। सुपर 8 में जिम्बाब्वे ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के साथ होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा जिम्बाब्वे की टीम सुपर 8 में 22 फरवरी को वेस्टइंडीज और 1 मार्च को साउथ अफ्रीका का सामना करेगी।

ऑस्ट्रेलिया का गिरता ग्राफ

ऑस्ट्रेलियाई टीम का टी20 वर्ल्ड कप में लगातार पिछले तीन संस्करण में ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है। 2022 में अपने घर पर हुए टी20 वर्ल्ड कप में टीम सुपर 12 से बाहर हुई थी। उसके बाद 2024 में कंगारू टीम सुपर 8 से बाहर हो गई। वहीं इस बार 2026 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज यानी पहले राउंड से ही बाहर हो गई। यह दिखाता है कि टी20 विश्व कप में लगातार कंगारू टीम का ग्राफ गिरता रहा है।

