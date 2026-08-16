IRE vs AFG: अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और इस वनडे सीरीज को 4-0 से जीत लिया। अफगानिस्तान ने आयरलैंड की टीम को उनकी धरती पर हराकर बड़ी सफलता अपने नाम की और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर ये शानदार मुकाम हासिल किया। इस वनडे सीरीज में मिली जीत में अफगानिस्तान के खिलाड़ी सदिकुल्लाह अटल, राशिद खान, इब्राहिम जादरान जैसे खिलाड़ियों का शानदार योगदान रहा।

आयरलैंड की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो अपनी धरती पर अफगानिस्तान को एक भी मैच में हरा पाने में सफल नहीं हो पाए। इस वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में पहले नंबर पर अफगानिस्तान के बैटर सदिकुल्लाह रहे जिन्होंने 4 मैचों में 313 रन बनाए और उनका औसत 78.25 का रहा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के बैटर इब्राहिम जादरान रहे जिन्होंने 4 मैचों में 208 रन बनाए जबकि आयरलैंड के बैटर कर्टिस कैम्फर ने 4 मैचों में 207 रन बनाए और तीसरे स्थान पर रहे।

इस वनडे सीरीज के बाद बात अगर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की करें तो इसमें अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने बाजी मारी और उन्होंने 3 मैचों में ही सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। राशिद खान ने एक मैच में 5 विकेट हॉल लेने का भी कमाल किया। वहीं दूसरे स्थान पर अजमतुल्लाह उमरजेई रहे जिन्होंने 4 मैचों में 8 विकेट झटके। इस सूची में तीसरे स्थान पर आयरलैंड के गेंदबाज गैविन होए रहे जिन्होंने 4 मैचों में 7 विकेट लिए और वो अपनी टीम यानी आयरलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे।

आयरलैंड-अफगानिस्तान वनडे सीरीज के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के सदिकुल्लाह अटल 4 4 313 78.25 101.95 33 8 इब्राहिम जादरान 4 4 208 52 82.87 21 3 कर्टिस कैम्फर 4 4 207 51.75 130.19 17 10 रहमत शाह 4 4 179 59.67 100.56 17 2 एंड्रयू बालबर्नी 4 4 165 41.25 83.76 19 3

गेंदबाज मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट राशिद खान 3 27.4 166 12 10.58 127 0 1 अजमतुल्लाह उमरजेई 4 35.3 213 8 27.25 218 0 0 गैविन होए 4 40 240 7 33.14 232 1 0 अल्लाह गजनफर 4 30 180 6 22 132 0 0 मार्क अडायर 3 30 180 6 22.67 136 0 0

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