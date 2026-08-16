कप्तान रहमत शाह की शानदार नाबाद 143 रनों की पारी की बदौलत शनिवार (15 अगस्त) को अफगानिस्तान ने वनडे इतिहास में अपना बड़ा रन-चेज करते हुए आयरलैंड के खिलाफ 5वां वनडे जीतकर सीरीज 4-0 से जीत ली। जब रहमत क्रीज पर आए तब उनकी टीम 22 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। अफगानिस्तान ने 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में ही अपने दोनों ओपनर खो दिए थे, लेकिन फिर रहमत ने सेदिकुल्ला अटल (98) के साथ 201 रनों की साझेदारी की और टीम को छह विकेट से जीत दिलाई।

आयरलैंड ने नई गेंद से अच्छी शुरुआत की। चौथे ओवर में लियाम मैकार्थी की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में इब्राहिम जदरान सबसे पहले आउट हुए। इसके अगले ही ओवर में जॉर्ज डॉकरेल ने मिड-ऑन से पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपका और रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट करके मैकार्थी को उनका दूसरा विकेट दिलाया।

आयरलैंड ने पावरप्ले अच्छी गेंदबाजी की

मैच पर पकड़ बनाने के बाद आयरलैंड ने पावरप्ले के बाकी समय में भी अच्छी गेंदबाजी की और अफगानिस्तान 2 विकेट पर सिर्फ 30 रन ही बना सका। रहमत और अटल दोनों ने धैर्य बनाए रखा और सही मौके का इंतजार किया। 13वें ओवर तक ही जरूरी रन-रेट 7 रन प्रति ओवर से ज्यादा हो गया था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपना संयम नहीं खोया।

रहमत- अटल ने खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया

खेल की गति 16वें ओवर में बदली, जब रहमत ने गैविन होए की गेंद पर डीप-मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ा और अटल ने तीन गेंद बाद चौका लगाकर उनका साथ दिया। क्रीज पर जमने और सहज होने के बाद रहमत शाह और सेदिकुल्ला अटल ने खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने पचास रन पूरे किए और समय-समय पर बाउंड्री लगाते रहे।

रहमत शाह ने खत्म किया 5 साल का सूखा

40वें ओवर तक यह साझेदारी 200 रनों तक पहुंच गई। जब ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है तब मैकार्थी ने वापसी की और साझेदारी को तोड़ा। शतक पूरा करने की जल्दबाजी में अटल ने एक लेंथ बॉल को डीप मिडविकेट की तरफ हवा में मारा, लेकिन केड कारमाइकल ने दौड़कर शानदार कैच लपक लिया। अनुभवी रहमत ने वैसी गलती नहीं की और 42वें ओवर में पांच साल से भी ज्यादा समय बाद अपना पहला शतक पूरा किया।

अजीत अगरकर को रिप्लेस कर सकते हैं जहीर खान

अजीत अगरकर के बाद भारतीय टीम का चीफ सेलेक्टर कौन बनेगा इस पर काफी चर्चा हो रही है। इसके लिए पहले वीवीएस लक्ष्मण का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब इस पद के दावेदार के तौर पर भारत के लिए 610 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम भी सामने आया है। पूरी खबर पढ़ें।