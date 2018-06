फीफा वर्ल्ड कप 2018 अब अगले दौर में प्रवेश करने वाला है और अब हर एक मैच टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि अपनी-अपनी टीमों के लिए समर्थकों का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है और फैंस अपनी टीम को ना सिर्फ मैदान में सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि मैदान के बाहर भी तरह-तरह की जुगत भिड़ा रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ईरान की फुटबॉल टीम के समर्थक पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानों रोनाल्डो के होटल रुम के बाहर गाना गाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह पूरी कवायद रोनाल्डो को परेशान करने की थी, जिससे वह अगले मैच में ईरान के खिलाफ अपना करिश्माई खेल ना दिखा सकें।

बता दें कि इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो बेहतरीन फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर में शुमार हैं। मोरक्को के खिलाफ गोल करते ही रोनाल्डो के अन्तरराष्ट्रीय मैचों में कुल 85 गोल हो गए है और इसके साथ ही रोनाल्डो यूरोप के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ईरान की टीम और उसके समर्थक भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ईरान के खिलाफ मैच में रोनाल्डो का जादू चल गया तो उनकी टीम की हार तय है। यही वजह है कि ईरान के फैंस ने बड़ी संख्या में मॉस्को स्थित एक होटल, जिसमें पुर्तगाल टीम ठहरी हुई है, उसके बाहर खड़े होकर पूरी रात तेज-तेज आवाज में गाने गाए और ढोल-नगाड़े भी बजाए, ताकि रोनाल्डो ठीक से ना सो सकें और ईरान के खिलाफ मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा ना हो सके।

Video | Cristiano asking the Iranian fans outside of Portugal national team hotel to let him sleep. [RTP1] pic.twitter.com/stay4ckXcN

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 24 June 2018