भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पुरुष चयन समिति ने बुधवार यानी 16 सितंबर 2026 की रात वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारतीय टीम साथ-साथ रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप के लिए शेष भारत टीम की भी घोषणा की।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ऋषभ पंत को शेष भारत टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि सरफराज खान उप कप्तानी करेंगे। शेष भारत की टीम में अन्य बड़े नामों में मानव सुतार, सारांश जैन, आकाशदीप, मुकेश कुमार, अनुकूल रॉय और आर्यन जुयाल भी शामिल हैं।

ईरानी कप के लिए शेष भारत टीम

ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उप कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुतार, सारांश जैन, आकाशदीप, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा।

ईरानी कप 2026 के लिए एक से पांच अक्टूबर के बीच शेष भारत और जम्मू-कश्मीर की टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ईरानी कप के लिए रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत की टीम के बीच पांच दिवसीय लाल गेंद क्रिकेट मैच खेला जाता है। ईरानी कप की मौजूदा चैंपियन विदर्भ है। विदर्भ ने शेष भारत 93 रन से हराया था।

किस टीम ने कितनी बार जीता ईरानी कप: देखें पूरी लिस्ट

टीम हिस्सा लिया कुल चैंपियन उप विजेता साझा चैंपियन/बेनतीजा शेष भारत 62 30 30 2 मुंबई 30 15 14 1 कर्नाटक 8 6 2 – दिल्ली 7 2 4 1 रेलवे 2 2 0 – राजस्थान 2 0 2 – विदर्भ 3 3 0 – सौराष्ट्र 2 0 2 – हैदराबाद 1 1 0 – तमिलनाडु 1 1 0 – हरियाणा 1 1 0 – बंगाल 1 0 1 – पंजाब 1 0 1 – बड़ौदा 1 0 1 – उत्तर प्रदेश 1 0 1 – गुजरात 1 0 1 – मध्य प्रदेश 1 0 1 —

ईरानी कप की कैसे हुई शुरुआत

ईरानी ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई/BCCI) की ओर से आयोजित एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है। इसे हर सीजन में मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन और कई राज्यों के खिलाड़ियों से बनी ‘रेस्ट ऑफ इंडिया’ टीम के बीच खेला जाता है। इसका पहला मैच मार्च 1960 में रणजी ट्रॉफी की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक खास इवेंट के तौर पर खेला गया था।

शुरुआत में इसे सिर्फ एक बार होने वाला मुकाबला माना गया था, लेकिन 1962 में बीसीसीआई ने इसे प्रतिवर्ष होने वाला टूर्नामेंट बनाने का फैसला किया और 1962-63 के बाद से ज्यादातर सीजन में यह खेला गया। बीसीसीआई ने ईरानी ट्रॉफी का नाम जेडआर ईरानी पर रखा गया है। जेडआर ईरानी लंबे समय तक बीसीसीआई के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने 1928 में संस्था की शुरुआत से लेकर 1970 में प्राण त्यागने तक बीसीसीआई को अपनी सेवाएं दीं।

अय्यर कप्तान, वैभव, संजू, अभिषेक भी टीम में, कुलदीप की वापसी; वेस्टइंडीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड जारी

भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान बुधवार 16 सितंबर को किया गया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)