Irani Cup: मध्य प्रदेश को 238 रन से हरा शेष भारत बना चैंपियन, यशस्वी जायसवाल के अलावा इन खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन

दूसरी पारी में शेष भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई नहीं चल सका और टीम 246 के स्कोर पर सिमट गई, लेकिन पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल करने की वजह से उसने मध्य प्रदेश को 485 का टारगेट दिया। मध्य प्रदेश की टीम 198 रन पर सिमट गई।

ईरानी कप ट्रॉफी के साथ शेष भारत की टीम। (फोटो – स्क्रीनग्रैब)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram