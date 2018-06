Iran vs Portugal Live Score Streaming: पुर्तगाल अगर ड्रॉ भी करा लेता है तो वह अंतिम-16 में आसानी से पहुंच जाएगा।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Live Streaming Iran vs Portugal, Iran vs Portugal, Ira vs Por Live Score Streaming: ईरान अहम मुकाबले में 25 जून को फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में कालिनग्राड एरिना में ग्रुप-बी के मैच में पुर्तगाल से भिड़ रही है। ईरान को प्री क्वार्टर फाइनल में जाना है तो उसे हर हाल में इस मैच में जीत चाहिए होगी। वहीं पुर्तगाल अगर ड्रॉ भी करा लेता है तो वह अंतिम-16 में आसानी से पहुंच जाएगा।

पुर्तगाल इस समय अपने ग्रुप में चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं ईरान तीन अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। स्पेन के भी चार अंक हैं, लेकिन वो बेहतर गोल अंतर के कारण पहले स्थान पर काबिज है। पुर्तगाल के लिए अभी तक चारों गोल रोनाल्डो ने ही किए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुर्तगाल की टीम रोनाल्डो की इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन ईरान जैसी टीम के खिलाफ उसे सतर्क रहने की जरूरत है। ईरान का डिफेंस बीते दो मैचों में शानदार रहा है। पुर्तगाल के लिए ईरान के डिफेंस को भेद पाना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा।

VS 25 Jun Mordovia Arena Match Details IR Iran 0 0 Portugal Match Center

