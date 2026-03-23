ईरान-इजरायल युद्ध की आग अब खेल की दुनिया तक पहुंचती दिख रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पैदा हुए ईंधन संकट का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के मैच अब खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि सरकार ने लोगों से आवाजाही कम करने की अपील की है। इससे टूर्नामेंट की रौनक पर असर पड़ा है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। शुरुआती मुकाबलों में दर्शकों के प्रवेश पर रोक रहेगी और मैच सिर्फ कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। यही नहीं, टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया गया है।

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। प्रशंसकों को स्टैंड्स में आने की मंजूरी नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का ‘खर्च में कटौती’ वाला यह कदम, इजरायल और अमेरिका का ईरान के साथ जारी युद्ध का परोक्ष नतीजा है। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध की वजह से ईंधन का संकट गहरा गया है, जिसके चलते पाकिस्तान सरकार को देश में लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी है।

नहीं पता कब तक चलेगा संकट: मोहसिन नकवी

इन उपायों के बारे में बताते हुए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने पूरे पाकिस्तान से अपील की थी कि ईंधन संकट के चलते लोग अपनी आवाजाही सीमित रखें। हमने स्कूल बंद कर दिए, ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू किया और ईद की छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी। हमें नहीं पता कि यह संकट कब तक चलेगा।’

मोहसिन नकवी ने कहा, ‘इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा एजेंसियों से चर्चा करने के बाद, हमने फैसला किया कि PSL अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही होगा, लेकिन हम लोगों से यह नहीं कह सकते कि वे अपनी आवाजाही सीमित रखें और फिर हर दिन PSL मुकाबलों के लिए स्टेडियम में 30 हजार लोगों की भीड़ जमा होने दें।’

मोहसिन नकवी ने कहा, ‘हमने फैसला किया है कि जब तक यह संकट जारी रहेगा, हम मैचों में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं देंगे। यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन इसे लेना जरूरी था। उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया जाएगा।’ मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री भी हैं।

फ्रेंचाइजियों के नुकसान की भरपाई करने की करेंगे कोशिश

पीसीबी (PCB) ने ऐलान किया कि बोर्ड आठ फ्रेंचाइजियों को पहले से घोषित स्थानों फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान पर अनुमानित गेट मनी का भुगतान करके उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ‘मैं पेशावर के लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। हमने वहां PSL मैच करवाने का वादा किया था, लेकिन बदकिस्मती से, हालात की वजह से हम उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी किया है।

मोहसिन नकवी ने कहा, ‘हम यह पक्का करेंगे कि भविष्य में किसी न किसी रूप में उनकी भरपाई की जाए। PSL एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हमारा गौरव है।’ मोहसिन नकवी ने इस बात की पुष्टि की कि PSL के लिए विदेशी खिलाड़ी रविवार रात से पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर देंगे।

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