Youngest Batsman To Score A Century In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) हमेशा से युवा प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने तो उम्र की सारी सीमाएं ही तोड़ दीं। महज़ 14 साल की उम्र में शतक ठोकने से लेकर शुरुआती 20 की उम्र में लगातार बड़े स्कोर बनाने वाले इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि क्रिकेट में प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती।

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब किशोर और युवा बल्लेबाजों ने अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ शतक जड़कर दुनिया को चौंका दिया। फिर चाहे वह वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धि हो या ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे क्रिकेटरों की धमाकेदार पारियां। ये आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक भी हैं, जहां नई पीढ़ी बिना किसी डर के बड़े मंच पर छा रही है।

सबसे चौंकाने वाला नाम वैभव सूर्यवंशी का है। वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक लगाकर इतिहास रचा था। वर्तमान में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 2018 में 20 साल 218 दिन की उम्र में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का लोहा मनवाया था।

संजू सैमसन, साउथ अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ियों ने भी कम उम्र में शतक लगाकर (दिल्ली डेयरडेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए) अपनी पहचान बनाई।

आईपीएल में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

खिलाड़ीटीमउम्रतिथिविपक्षी टीमकहां
वैभव सूर्यवंशीराजस्थान रॉयल्स14 साल 32 दिन28 अप्रैल 2025गुजरात टाइटंससवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर
मनीष पांडेरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु19 साल 253 दिन21 मई 2009डेक्कन चार्जर्ससेंचुरियन, दिल्ली
ऋषभ पंतदिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)20 साल 218 दिन10 मई 2018सनराइजर्स हैदराबादफिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली
देवदत्त पडिक्कलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु20 साल 289 दिन22 अप्रैल 2021राजस्थान रॉयल्सवानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
यशस्वी जायसवालराजस्थान रॉयल्स21 साल 123 दिन30 अप्रैल 2023मुंबई इंडियंसवानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
यशस्वी जायसवालराजस्थान रॉयल्स22 साल 116 दिन22 अप्रैल 2024मुंबई इंडियंससवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर
संजू सैमसनदिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)22 साल 151 दिन11 अप्रैल 2017राइजिंग पुणे सुपरजायंटमहाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम, पुणे
बी साई सुदर्शनगुजरात टाइटंस22 साल 208 दिन10 मई 2024चेन्नई सुपर किंग्सनरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
प्रभसिमरन सिंहपंजाब किंग्स22 साल 276 दिन13 मई 2023दिल्ली कैपिटल्सअरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
क्विंटन डीकॉकदिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)23 साल 122 दिन17 अप्रैल 2016रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुएम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
डेविड वार्नरदिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)23 साल 153 दिन29 मार्च 2010कोलकाता नाइट राइडर्सफिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली
प्रियांश आर्यापंजाब किंग्स23 साल 202 दिन08 अप्रैल 2025चेन्नई सुपर किंग्समुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़
बीसाई सुदर्शनगुजरात टाइटंस23 साल 215 दिन18 मई 2025दिल्ली कैपिटल्सअरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
शुभमन गिलगुजरात टाइटंस23 साल 249 दिन15 मई 2023सनराइजर्स हैदराबादनरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
शुभमन गिलगुजरात टाइटंस23 साल 255 दिन21 मई 2023रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुएम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

ICC Rankings: अभिषेक-इशान का दबदबा बरकरार, टॉप-5 टी20 गेंदबाजों में 2 भारतीय

टी20 में बल्लेबाजों रैंकिंग में भारत के चार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव टॉप-10 में हैं। टॉप-5 गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह हैं। हार्दिक पंड्या नंबर-2 ऑलराउंडर हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।