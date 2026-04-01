Youngest Batsman To Score A Century In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) हमेशा से युवा प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने तो उम्र की सारी सीमाएं ही तोड़ दीं। महज़ 14 साल की उम्र में शतक ठोकने से लेकर शुरुआती 20 की उम्र में लगातार बड़े स्कोर बनाने वाले इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि क्रिकेट में प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती।

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब किशोर और युवा बल्लेबाजों ने अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ शतक जड़कर दुनिया को चौंका दिया। फिर चाहे वह वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धि हो या ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे क्रिकेटरों की धमाकेदार पारियां। ये आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक भी हैं, जहां नई पीढ़ी बिना किसी डर के बड़े मंच पर छा रही है।

सबसे चौंकाने वाला नाम वैभव सूर्यवंशी का है। वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक लगाकर इतिहास रचा था। वर्तमान में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 2018 में 20 साल 218 दिन की उम्र में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का लोहा मनवाया था।

संजू सैमसन, साउथ अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ियों ने भी कम उम्र में शतक लगाकर (दिल्ली डेयरडेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए) अपनी पहचान बनाई।

आईपीएल में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

खिलाड़ी टीम उम्र तिथि विपक्षी टीम कहां वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स 14 साल 32 दिन 28 अप्रैल 2025 गुजरात टाइटंस सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर मनीष पांडे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 19 साल 253 दिन 21 मई 2009 डेक्कन चार्जर्स सेंचुरियन, दिल्ली ऋषभ पंत दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) 20 साल 218 दिन 10 मई 2018 सनराइजर्स हैदराबाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली देवदत्त पडिक्कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 साल 289 दिन 22 अप्रैल 2021 राजस्थान रॉयल्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स 21 साल 123 दिन 30 अप्रैल 2023 मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स 22 साल 116 दिन 22 अप्रैल 2024 मुंबई इंडियंस सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर संजू सैमसन दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) 22 साल 151 दिन 11 अप्रैल 2017 राइजिंग पुणे सुपरजायंट महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम, पुणे बी साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस 22 साल 208 दिन 10 मई 2024 चेन्नई सुपर किंग्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद प्रभसिमरन सिंह पंजाब किंग्स 22 साल 276 दिन 13 मई 2023 दिल्ली कैपिटल्स अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली क्विंटन डीकॉक दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) 23 साल 122 दिन 17 अप्रैल 2016 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु डेविड वार्नर दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) 23 साल 153 दिन 29 मार्च 2010 कोलकाता नाइट राइडर्स फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स 23 साल 202 दिन 08 अप्रैल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ बीसाई सुदर्शन गुजरात टाइटंस 23 साल 215 दिन 18 मई 2025 दिल्ली कैपिटल्स अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 23 साल 249 दिन 15 मई 2023 सनराइजर्स हैदराबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद शुभमन गिल गुजरात टाइटंस 23 साल 255 दिन 21 मई 2023 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

ICC Rankings: अभिषेक-इशान का दबदबा बरकरार, टॉप-5 टी20 गेंदबाजों में 2 भारतीय

टी20 में बल्लेबाजों रैंकिंग में भारत के चार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव टॉप-10 में हैं। टॉप-5 गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह हैं। हार्दिक पंड्या नंबर-2 ऑलराउंडर हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



