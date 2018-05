IPL Women T20, Trailblazers vs Supernovas: थर्ड अंपायर ने नो बॉल पर दिया आउट? देखें Video

वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे महिला टी-20 चैलेंज प्रदर्शनी मैच में ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवास के बीच (22 मई) को मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में विवाद उस वक्त खड़ा हो गया, जब रीप्ले देखने पर भी थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया। कमेंटेर्स ने इसे नो-बॉल बताया। हालांकि इसे नो-बॉल करार देने में कुछ संशय था लेकिन ऐसी स्थिति में बैनिफिट ऑफ डाउट का फायदा बल्लेबाज को मिल सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

ये वाकया है ट्रेलब्लेजर्स की पारी के 3.3 ओवर का। गेंद मेगन शट के हाथों में थी और सामने स्ट्राइकर एंड पर बेथ मूनी। गुड लेंथ डिलीवरी पर मूनी ने हवा में शॉट खेला, जिसे वेदा कृष्णमूर्ति ने लपका। मैदानी अंपायर ने मामला थर्ड अंपायर को रेफर किया। रीप्ले को कई बार अलग-अलग एंगल से देखा गया, जिसमें गेंदबाज का पैर लाइन से बाहर लैंड होता दिखा। बावजूद इसके मूनी को आउट करार दे दिया गया। खुद गेंदबाज इस फैसले से हैरान दिखीं और मूनी स्क्रीन की ओर देखते हुए पवेलियन लौट पड़ीं।

No-ball or not, Veda pouches one brilliantly https://t.co/WsFc4mfkSC via @ipl

— Sports Freak (@SPOVDO) May 22, 2018