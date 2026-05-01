क्रम खिलाड़ी उच्चतम स्कोर एक पारी में बनाए गए रन गेंद 4s 6s SR विपक्षी टीम मैदान मैच तिथि

1 यूसुफ पठान 100 100 37 9 8 270.27 मुंबई इंडियंस ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई 13 मार्च 2010

2 अजिंक्य रहाणे 103* 103 60 12 5 171.66 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु 15 अप्रैल 2012

3 शेन वाटसन 101 101 61 6 6 165.57 चेन्नई सुपर किंग्स एमए चिदंबरम स्टेडियम, बेंगलुरु 22 अप्रैल 2013

4 शेन वाटसन 104* 104 59 9 5 176.27 कोलकाता नाइट राइडर्स ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई 16 मई 2015

5 संजू सैमसन 102* 102 55 10 4 185.45 सनराइजर्स हैदराबाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद 29 मार्च 2019

6 अजिंक्य रहाणे 105* 105 63 11 3 166.66 दिल्ली कैपिटल्स सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर 22 अप्रैल 2019

7 बेन स्टोक्स 107* 107 60 14 3 178.33 मुंबई इंडियंस जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबुधाबी 25 अक्टूबर 2020

8 संजू सैमसन 119 119 63 12 7 188.88 पंजाब किंग्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई 12 अप्रैल 2021

9 जोस बटलर 124 124 64 11 8 193.75 सनराइजर्स हैदराबाद अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली 2 मई 2021

10 जोस बटलर 100 100 68 11 5 147.05 मुंबई इंडियंस डीवाई पाटिल, मुंबई 2 अप्रैल 2022

11 जोस बटलर 103 103 61 9 5 168.85 कोलकाता नाइट राइडर्स ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई 18 अप्रैल 2022

12 जोस बटलर 116 116 65 9 9 178.46 दिल्ली कैपिटल्स वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई 22 अप्रैल 2022

13 जोस बटलर 106* 106 60 10 6 176.66 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद 27 मई 2022

14 यशस्वी जायसवाल 124 124 62 16 8 200 मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई 30 अप्रैल 2023

15 जोस बटलर 100* 100 58 9 4 172.41 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर 6 अप्रैल 2024

16 जोस बटलर 107* 107 60 9 6 178.33 कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन, कोलकाता 16 अप्रैल 2024

17 यशस्वी जायसवाल 104* 104 60 9 7 173.33 मुंबई इंडियंस सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर 22 अप्रैल 2024

18 वैभव सूर्यवंशी 101 101 38 7 11 265.78 गुजरात टाइटंस सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर 28 अप्रैल 2025