इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर सीजन नए रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो वर्षों तक याद रहती हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए खास उपलब्धि मानी जाती है। जब बात राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की हो तो इन टीमों के बल्लेबाजों ने समय-समय पर यादगार पारियां खेली हैं।
यूसुफ पठान की 37 गेंदों में आई तूफानी सेंचुरी से लेकर युवा वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार शतकों तक, वहीं एबी डीविलियर्स की क्लासिक पारी से लेकर केएल राहुल के रिकॉर्ड तोड़ नाबाद 152 रन तक दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुल 31 शतक जड़े हैं।
इस सूची में जोस बटलर, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे स्टार्स के साथ-साथ वैभव सूर्यवंशी जैसा किशोर विस्फोटक बल्लेबाज भी है। इन बल्लेबाजों की पारियों ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि प्रशंसकों को भी रोमांच से भर दिया। आइए देखते हैं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से लगाए गए सभी शतकों की पूरी सूची।
राजस्थान रॉयल्स के लिए शतक बनाने वाले बल्लेबाज
|क्रम
|खिलाड़ी
|उच्चतम स्कोर
|एक पारी में बनाए गए रन
|गेंद
|4s
|6s
|SR
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच तिथि
|1
|यूसुफ पठान
|100
|100
|37
|9
|8
|270.27
|मुंबई इंडियंस
|ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई
|13 मार्च 2010
|2
|अजिंक्य रहाणे
|103*
|103
|60
|12
|5
|171.66
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|15 अप्रैल 2012
|3
|शेन वाटसन
|101
|101
|61
|6
|6
|165.57
|चेन्नई सुपर किंग्स
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, बेंगलुरु
|22 अप्रैल 2013
|4
|शेन वाटसन
|104*
|104
|59
|9
|5
|176.27
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई
|16 मई 2015
|5
|संजू सैमसन
|102*
|102
|55
|10
|4
|185.45
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद
|29 मार्च 2019
|6
|अजिंक्य रहाणे
|105*
|105
|63
|11
|3
|166.66
|दिल्ली कैपिटल्स
|सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर
|22 अप्रैल 2019
|7
|बेन स्टोक्स
|107*
|107
|60
|14
|3
|178.33
|मुंबई इंडियंस
|जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबुधाबी
|25 अक्टूबर 2020
|8
|संजू सैमसन
|119
|119
|63
|12
|7
|188.88
|पंजाब किंग्स
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|12 अप्रैल 2021
|9
|जोस बटलर
|124
|124
|64
|11
|8
|193.75
|सनराइजर्स हैदराबाद
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|2 मई 2021
|10
|जोस बटलर
|100
|100
|68
|11
|5
|147.05
|मुंबई इंडियंस
|डीवाई पाटिल, मुंबई
|2 अप्रैल 2022
|11
|जोस बटलर
|103
|103
|61
|9
|5
|168.85
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई
|18 अप्रैल 2022
|12
|जोस बटलर
|116
|116
|65
|9
|9
|178.46
|दिल्ली कैपिटल्स
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|22 अप्रैल 2022
|13
|जोस बटलर
|106*
|106
|60
|10
|6
|176.66
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|27 मई 2022
|14
|यशस्वी जायसवाल
|124
|124
|62
|16
|8
|200
|मुंबई इंडियंस
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|30 अप्रैल 2023
|15
|जोस बटलर
|100*
|100
|58
|9
|4
|172.41
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर
|6 अप्रैल 2024
|16
|जोस बटलर
|107*
|107
|60
|9
|6
|178.33
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ईडन गार्डन, कोलकाता
|16 अप्रैल 2024
|17
|यशस्वी जायसवाल
|104*
|104
|60
|9
|7
|173.33
|मुंबई इंडियंस
|सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर
|22 अप्रैल 2024
|18
|वैभव सूर्यवंशी
|101
|101
|38
|7
|11
|265.78
|गुजरात टाइटंस
|सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर
|28 अप्रैल 2025
|19
|वैभव सूर्यवंशी
|103
|103
|37
|5
|12
|278.37
|सनराइजर्स हैदराबाद
|सवाई मान सिंह स्टेडियम, जयपुर
|25 अप्रैल 2026
दिल्ली कैपिटल्स के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज
|क्रम
|खिलाड़ी
|उच्चतम स्कोर
|एक पारी में बनाए गए रन
|गेंद
|4s
|6s
|SR
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच तिथि
|1
|एबी डीविलियर्स
|105*
|105
|54
|5
|6
|194.44
|चेन्नई सुपर किंग्स
|किंग्समेड स्टेडियम, डरबन
|23 अप्रैल 2009
|2
|डेविड वार्नर
|107*
|107
|69
|9
|5
|155.07
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|29 मार्च 2010
|3
|वीरेंद्र सहवाग
|119
|119
|56
|13
|6
|212.5
|डेक्कन चार्जर्स
|राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद
|5 मई 2011
|4
|केविन पीटरसन
|103*
|103
|64
|6
|9
|160.93
|डेक्कन चार्जर्स
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|19 अप्रैल 2012
|5
|डेविड वार्नर
|109*
|109
|54
|10
|7
|201.85
|डेक्कन चार्जर्स
|राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद
|10 मई 2012
|6
|क्विंटन डीकॉक
|108
|108
|51
|15
|3
|211.76
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|17 अप्रैल 2016
|7
|संजू सैमसन
|102
|102
|63
|8
|5
|161.9
|राइजिंग पुणे सुपरजायंट
|महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
|11 अप्रैल 2017
|8
|ऋषभ पंत
|128*
|128
|63
|15
|7
|203.17
|सनराइजर्स हैदराबाद
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|10 मई 2018
|9
|शिखर धवन
|101*
|101
|58
|14
|1
|174.13
|चेन्नई सुपर किंग्स
|शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह
|17 अक्टूबर 2020
|10
|शिखर धवन
|106*
|106
|61
|12
|3
|173.77
|किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई
|20 अक्टूबर 2020
|11
|केएल राहुल
|112*
|112
|65
|14
|4
|172.3
|गुजरात टाइटंस
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|18 मई 2025
|12
|केएल राहुल
|152*
|152
|67
|16
|9
|226.86
|पंजाब किंग्स
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|25 अप्रैल 2026
RCB, RR और SRH में कांटे की टक्कर, PBKS सबसे मजबूत, MI-LSG का पहुंचना मुश्किल; IPL 2026 प्लेऑफ का गणित
आईपीएल 2026 के 42 मैच हो चुके हैं और प्लेऑफ की रेस मैच दर मैच रोचक दिख रही है। अभी भी रेस में मौजूदा टॉप 5 टीमों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स अभी बराबरी पर खड़ी हैं। पूरा गणित समझने के लिए क्लिक करें।