इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) के लिए ट्रेडिंग विंडो खुल गई है और पहला ट्रेड दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुआ। ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई। कुलदी यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने साथ जोड़ लिया। अब खबर है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पंड्या की राहें जुदा हो सकती हैं। दो पूर्व विजेता फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स ऑलराउंडर को अपने साथ जोड़ने में इच्छुक हैं।

हार्दिक पंड्या के ट्रेड से जुड़े मामले की जानकारी रखने वाले आईपीएल के एक अंदरूनी सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स के टॉप मैनेजमेंट और मुंबई इंडियंस के मालिकों के बीच कई बार बातचीत हुई है। पंड्या का मुंबई इंडियंस से दोबारा जुड़ना उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उनकी अगुआई में टीम सिर्फ एक बार प्लेऑफ में पहुंची है।

अजिंक्य रहाणे होंगे रिलीज

सूत्र ने कहा, ‘अजिंक्य रहाणे कामचलाऊ कप्तान थे और इस सीजन के बाद उनका रिलीज होना तय है। केकेआर के शीर्ष अधिकारियों ने पिछले सीजन के आखिर में मुंबई इंडियंस के मालिकों से बात की थी, लेकिन रिलायंस की सालाना एजीएम पास होने के कारण आईपीएल ट्रेड को प्राथमिकता नहीं दी गई। हालांकि, पता चला है कि केकेआर ने फिर से मुंबई इंडियंस के टॉप लीडरशिप से बात की है और कुछ राउंड की बातचीत भी हुई है।’

पंड्या को केकेआर की कप्तानी मिल सकती है

यह तय है कि अगर पंड्या केकेआर से जुड़ते हैं तो कप्तानी उनके हाथ में होगी क्योंकि इस समय रिंकू सिंह सही विकल्प नहीं लग रहे हैं। हालांकि, सूत्र ने यह नहीं बताया गया कि पंड्या का ट्रेड केवल रुपयों में होगा या फिर किसी खिलाड़ी के बदले। आईपीएल ट्रांसफर नियमों में साफ कहा गया है कि कोई भी प्लेयर ट्रेड के बारे में किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से निजी तौर पर बातचीत नहीं कर सकता है।

यशस्वी जायसवाल से हार्दिक पंड्या को ट्रेड करने का ऑफर

नियमों में कहा गया है कि ट्रेड एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी के बीच हो सकती है, लेकिन खिलाड़ी की सहमति भी जरूरी है। अगर खिलाड़ी सहमति नहीं देता है तो उसे ऑक्शन पूल में वापस भेज दिया जाएगा। मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स से यशस्वी जायसवाल के बदले हार्दिक पंड्या को ट्रेड करने का ऑफर मिला है, लेकिन पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकता कि बातचीत आगे बढ़ी है या नहीं। हालांकि, रॉयल्स असम के स्टार रियान पराग को लंबे समय के लिए कप्तान के तौर पर देख रहा है। ऐसे में पंड्या को कप्तानी मिलना मुश्किल होगा।

लखनऊ से दिल्ली पहुंचे ऋषभ पंत, कुलदीप यादव की भी ‘घर वापसी’

आईपीएल 2026 खत्म हुए एक महीना भी नहीं हुआ और ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की विदाई हो गई। पंत को 12 करोड़ का नुकसान हुआ और उनकी दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई। पूरी खबर पढ़ें।