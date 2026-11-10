इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खिलाड़ियों की अदला-बदली यानी ट्रेड विंडो हमेशा से फ्रेंचाइजी और क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का बड़ा विषय रही है। कई बार एक खिलाड़ी का टीम बदलना सिर्फ उसकी नई शुरुआत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे दोनों फ्रेंचाइजी की रणनीति और अगले सीजन की तस्वीर भी बदल जाती है।

आईपीएल 2027 के लिए होने वाली नीलामी से पहले फिर ट्रेड विंडो पर सबकी नजरें हैं। हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह के बीच संभावित ट्रेड की चर्चा ने इस हलचल को और बढ़ा दिया है।

आईपीएल 2027 के लिए ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने और ट्रेड करने की प्रक्रिया 17 नवंबर को बंद हो जाएगी। मौजूदा चक्र का आखिरी मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर (संभावित) को होगा।

इससे पहले सभी टीमों को अगले सप्ताह तक अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची सौंपनी होगी। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिन काफी दिलचस्प रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ बड़े खिलाड़ियों की टीम बदलने की संभावना है।

पिछले 18 साल में IPL में ऐसे कई बड़े ट्रेड हुए हैं, जिन्होंने टीमों की किस्मत बदलने में अहम भूमिका निभाई। ऋषभ पंत-कुलदीप यादव से लेकर संजू सैमसन-रविंद्र जडेजा तक, एक नजर ऐसे ही 4 बड़े ट्रेड पर।

आईपीएल 2026 सीजन के कुछ समय बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच ऋषभ पंत और कुलदीप यादव को लेकर ट्रेड डील हुई। इस सौदे के तहत ऋषभ पंत पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में लौटे, जबकि कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बने। आईपीएल 2024 में लखनऊ ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस बार दिल्ली लौटने पर उनकी कमाई लगभग आधी रह गई।

इस सप्ताह मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच संभावित ट्रेड की काफी चर्चा है। इस डील में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। अगर सौदा होता है तो यह IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ट्रेड में शामिल हो सकता है।

पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को 18 करोड़ रुपये में ट्रेड किया था। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ट्रांसफर में शामिल इस सौदे के बदले राजस्थान रॉयल्स को ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और सैम करन मिले थे।

IPL में शुरुआती बड़े खिलाड़ी ट्रेड 2009 में हुए थे। उस समय भारत के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान, रॉबिन उथप्पा, आशीष नेहरा और शिखर धवन इन सौदों का हिस्सा बने थे। जहीर खान और रॉबिन उथप्पा के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच अदला-बदली हुई थी।

इसके तहत रॉबिन उथप्पा मुंबई से RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) में चले गए थे। शिखर धवन मुंबई इंडियंस से दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) में आए थे और उनके बदले आशीष नेहरा मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने थे।

आईपीएल प्रमुख ट्रेड और ट्रांसफर

वर्षखिलाड़ीटीमकिस टीम में गएडिटेल्स
2009जहीर खानरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंसरॉबिन उथप्पा स्वैप डील का हिस्सा
2009आशीष नेहरादिल्ली डेयरडेविल्समुंबई इंडियंसशिखर धवन स्वैप डील का हिस्सा
2012दिनेश कार्तिककिंग्स इलेवन पंजाबमुंबई इंडियंस
2012प्रज्ञान ओझाडेक्कन चार्जर्समुंबई इंडियंस
2012केविन पीटरसनडेक्कन चार्जर्सदिल्ली डेयरडेविल्स
2013आशीष नेहरादिल्ली डेयरडेविल्सपुणे वॉरियर्स इंडियारॉस टेलर स्वैप डील का हिस्सा
2015पार्थिव पटेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंस
2016केएल राहुलसनराइजर्स हैदराबादरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2019क्विंटन डीकॉकरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंस2.8 करोड़ रुपये
2019मार्कस स्टोइनिसकिंग्स इलेवन पंजाबरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु6.2 करोड़ रुपये
2019शिखर धवनसनराइजर्स हैदराबाददिल्ली कैपिटल्स5.2 करोड़ रुपये
2019अभिषेक शर्मादिल्ली कैपिटल्ससनराइजर्स हैदराबादधवन स्वैप डील का हिस्सा
2020रविचंद्रन अश्विनकिंग्स इलेवन पंजाबदिल्ली कैपिटल्स7.6 करोड़ रुपये, जे सुचित स्वैप डील का हिस्सा
2020ट्रेंट बोल्टदिल्ली कैपिटल्समुंबई इंडियंस3.2 करोड़ रुपये
2020अजिंक्य रहाणेराजस्थान रॉयल्सदिल्ली कैपिटल्स5.25 करोड़ रुपये
2021हर्षल पटेलदिल्ली कैपिटल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2021रॉबिन उथप्पाराजस्थान रॉयल्सचेन्नई सुपर किंग्स
2022लॉकी फर्ग्यूसनगुजरात टाइटंसकोलकाता नाइट राइडर्स10 करोड़ रुपये
2022शार्दुल ठाकुरदिल्ली कैपिटल्सकोलकाता नाइट राइडर्स10.75 करोड़ रुपये
2024आवेश खानलखनऊ सुपर जायंट्सराजस्थान रॉयल्स10 करोड़ रुपये, देवदत्त पडिक्कल के बदले
2024हार्दिक पंड्यागुजरात टाइटंसमुंबई इंडियंस15 करोड़ रुपये
2024कैमरन ग्रीनमुंबई इंडियंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु17.5 करोड़ रुपये
2025संजू सैमसनराजस्थान रॉयल्सचेन्नई सुपर किंग्स18 करोड़ रुपये
2025रविंद्र जडेजाचेन्नई सुपर किंग्सराजस्थान रॉयल्स14 करोड़ रुपये, सैमसन स्वैप डील का हिस्सा
2025मोहम्मद शमीसनराइजर्स हैदराबादलखनऊ सुपर जायंट्स10 करोड़ रुपये
2026ऋषभ पंतलखनऊ सुपर जायंट्सदिल्ली कैपिटल्स15 करोड़ रुपये
2026कुलदीप यादवदिल्ली कैपिटल्सलखनऊ सुपर जायंट्स13.5 करोड़ रुपये
2026टी नटराजनदिल्ली कैपिटल्ससनराइजर्स हैदराबाद5 करोड़ रुपये
2026लियाम लिविंगस्टोनसनराइजर्स हैदराबादचेन्नई सुपर किंग्स6 करोड़ रुपये

IPL के शेड्यूल में बदलाव चाहती हैं KKR की सह-मालकिन जूही चावला, ललित मोदी के सुझाव का किया समर्थन

IPL के आयोजन समय में बदलाव की मांग को जूही चावला का समर्थन मिला है। KKR की सह-मालकिन ने ललित मोदी के जनवरी में आईपीएल कराने के सुझाव पर सहमति जताई है। जूही चावला ने कहा कि भीषण गर्मी की जगह बेहतर परिस्थितियों में टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए। ललित मोदी ने जनवरी के अलावा अक्टूबर से अप्रैल के बीच IPL कराने का विकल्प भी सुझाया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)