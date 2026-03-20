इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जिसे क्रिकेट फैंस की भाषा में बोलें तो इंडिया का त्यौहार भी कहा जाता है। इस लीग के अभी तक 18 सीजन हो चुके हैं और हर सीजन कुछ खिलाड़ी रिटेन होते हैं और कुछ रिलीज होते हैं। फिर ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों पर बोली लगती हैं और वह एक टीम के हो जाते हैं। पर IPL की शुरुआत में 2008 में कुछ बड़े भारतीय खिलाड़ियों के कद और उनके नाम को देखते हुए उन्हें आइकन प्लेयर बनाया गया था।

इन खिलाड़ियों पर कोई बोली नहीं लगी थी और जिस भी टीम ने इन्हें लिया, उन्हें ऑक्शन के बाद सबसे महंगे खिलाड़ी की फीस से 15 प्रतिशत ज्यादा फीस इन्हें देनी होती थी। पहले सीजन के पांच आइकन प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग। वहीं एक ऐसा दिलदार भारतीय खिलाड़ी भी था जिसने आइकन खिलाड़ी बनने से मना कर दिया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था ऐसा दिलदार भारतीय खिलाड़ी।

वह थे वीवीएस लक्ष्मण, जिन्हें डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा था। उनको फ्रेंचाइजी ने आइकन प्लेयर बनने का ऑफर भी दिया था, लेकिन लक्ष्मण ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उनका मानना था कि उनको आइकन प्लेयर बनाने से 15 प्रतिशत ज्यादा की जो रकम होगी उसे फ्रेंचाइजी को अन्य खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में बाद में दिल्ली डेयरडेविल्स के आग्रह पर वीरेंद्र सहवाग को यह पोजीशन मिली थी।

इसके बाद आईपीएल के पहले सीजन के लिए डेक्कन चार्जर्स ने उस वक्त 3 लाख 75 हजार अमेरिकी डॉलर (1.62 करोड़ रुपये) की राशि में अपने साथ जोड़ा था और उन्हें कप्तान भी बनाया था। अगर उस वक्त की राशि की बात करें तो डेक्कन ने दिवंगत एंड्रयू साइमंड्स को सबसे ज्यादा 1.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत देकर खरीदा था। यह उस वक्त डॉलर की कीमत (1 अमेरिकी डॉलर लगभग 43.30 रुपये) के मुताबिक 5.8 करोड़ रुपये थे। यानी इसका 15 प्रतिशत होता 84 लाख कुछ रुपये जिसे वीवीएस लक्ष्मण ने ठुकराया और टीम के हित के बारे में सोचा।

बीच सीजन ही लक्ष्मण ने छोड़ी टीम की कप्तानी

इसके बाद सीजन की शुरुआत हुई और जिस तरह के सितारे थे डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के पास, उसके हिसाब से टीम का प्रदर्शन एकदम खराब रहा। बीच सीजन ही वीवीएस लक्ष्मण ने कप्तानी के साथ-साथ खुद को टीम से बाहर कर लिया। फिर यहां से एडम गिलक्रिस्ट ने टीम की कमान संभाली। वीवीएस ने सिर्फ इस सीजन 6 आईपीएल मैच खेले और 31 की औसत व 118 के स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाए। इसके बाद अगले दो सीजन भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और फिर वह 5-6 मैच खेलकर बाहर हो गए।

VVS Laxman के आईपीएल के आंकड़े

फिर आईपीएल 2011 के मेगा ऑक्शन में लक्ष्मण का नाम आया और उन्हें नई फ्रेंचाइजी कोची टस्कर्स केरल ने 4 हजार अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इस सीजन वह पहले तीन मैचों के बाद चोटिल हो गए और पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फिर 2012 के मिनी ऑक्शन में उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा। फिर 2013 में लक्ष्मण सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर बन गए और यहां से शुरू हुई उनकी नई कहानी। अब वीवीएस बतौर खिलाड़ी से कोच और मेंटोर की भूमिकाओं की ओर कदम बढ़ा चुके थे।

भारत को एशियन गेम्स में दिलाया गोल्ड मेडल

वीवीएस लक्ष्मण वर्तमान में भारत की नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) के हेड हैं। वहीं वह कई मौकों पर भारत की जूनियर टीमों की कोचिंग भी कर चुके हैं। कई बार इंटरनेशनल सीरीज में भी भारत की बी टीम के कोच के तौर पर वीवीएस लक्ष्मण को देखा जा चुका है। उनकी कोचिंग में ही एशियाई खेल 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीती थी। इस टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे और उस टीम के हेड कोच थे वीवीएस लक्ष्मण।

यहां देखें VVS Laxman का क्रिकेट रिकॉर्ड

बल्लेबाजी और फील्डिंग के आंकड़े

फॉर्मेट मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100s 50s 4s 6s कैच स्टंप टेस्ट 134 225 34 8781 281 45.97 17785 49.37 17 56 1135 5 135 0 वनडे 86 83 7 2338 131 30.76 3282 71.23 6 10 222 4 39 0 प्रथम श्रेणी 267 436 54 19730 353 51.64 – – 55 98 – – 277 1 लिस्ट ए 173 166 19 5078 131 34.54 – – 9 28 – – 74 0 टी20 25 25 3 491 78* 22.31 428 114.71 0 3 57 8 4 0

गेंदबाजी के आंकड़े