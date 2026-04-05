इंडियन प्रीमियर लीग में 15 बार टीमों ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)ने चार बार ऐसा किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 3, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस दो-दो बार 10 विकेट से जीत दर्ज की है। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और डेक्कन चार्जर्स ने 1-1 बार जीत दर्ज की है।

आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोनों बार किंग्स इलेवन पंजाब को 10-10 विकेट से हराया है। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की।

एक-एक बार 10 विकेट से जीतने वाली टीमें

डेक्कन चार्जर्स ने मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात लायंस और किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की थी। आरसीबी के नाम सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते 10 विकेट जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ यह करनामा किया था।

आईपीएल रिकॉर्ड · टी20 दबदबा
आईपीएल इतिहास में 10 विकेट से जीत
जब भी किसी टीम ने एक भी विकेट गँवाए बिना लक्ष्य हासिल किया — सभी मौके
कुल बार
15
सबसे ज़्यादा जीत
RCB व SRH
सबसे कम गेंद बचीं
12
अवधि
2008–2024
1
डेक्कन चार्जर्स
बनाम मुंबई · डीवाई पाटिल · अप्रैल 2008
DC
48 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 155
2
कोलकाता नाइट राइडर्स
बनाम गुज. लायंस · राजकोट · अप्रैल 2017
KKR
31 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 184
3
सनराइज़र्स हैदराबाद
बनाम गुज. लायंस · राजकोट · अप्रैल 2016
SRH
31 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 136
4
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम राज. रॉयल्स · बेंगलुरु · मार्च 2010
RCB
56 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 93
5
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स · दिल्ली · अप्रैल 2015
RCB
57 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 96
6
किंग्स इलेवन पंजाब
बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स · मोहाली · अप्रैल 2017
PBKS
73 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 68
7
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम किंग्स XI · इंदौर · मई 2018
RCB
71 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 89
8
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम राज. रॉयल्स · वानखेड़े · अप्रैल 2021
RCB
21 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 178
9
राजस्थान रॉयल्स
बनाम मुंबई इंडियंस · वानखेड़े · मई 2011
RR
41 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 134
10
मुंबई इंडियंस
बनाम राज. रॉयल्स · जयपुर · मई 2012
MI
12 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 163
11
चेन्नई सुपर किंग्स
बनाम किंग्स XI · मोहाली · अप्रैल 2013
CSK
16 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 139
12
चेन्नई सुपर किंग्स
बनाम किंग्स XI · दुबई · अक्टूबर 2020
CSK
14 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 179
13
मुंबई इंडियंस
बनाम CSK · शारजाह · अक्टूबर 2020
MI
46 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 115
14
सनराइज़र्स हैदराबाद
बनाम मुंबई · शारजाह · नवंबर 2020
SRH
17 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 150
15
सनराइज़र्स हैदराबाद
बनाम लखनऊ · हैदराबाद · मई 2024
SRH
62 गेंद
बचीं · लक्ष्य: 166
# विजेता टीम प्रतिद्वंद्वी लक्ष्य बची गेंदें ओवर मैदान तारीख
1डेक्कन चार्जर्सबनाम मुंबई1554812.0डीवाई पाटिलअप्रैल 2008
2रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरुबनाम राज. रॉयल्स935610.4बेंगलुरुमार्च 2010
3राजस्थान रॉयल्सबनाम मुंबई1344113.1वानखेड़ेमई 2011
4मुंबई इंडियंसबनाम राज. रॉयल्स1631218.0जयपुरमई 2012
5चेन्नई सुपर किंग्सबनाम किंग्स XI1391617.2मोहालीअप्रैल 2013
6रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरुबनाम दिल्ली डेयरडेविल्स965710.3दिल्लीअप्रैल 2015
7सनराइज़र्स हैदराबादबनाम गुज. लायंस1363114.5राजकोटअप्रैल 2016
8कोलकाता नाइट राइडर्सबनाम गुज. लायंस1843114.5राजकोटअप्रैल 2017
9किंग्स इलेवन पंजाबबनाम दिल्ली डेयरडेविल्स68737.5मोहालीअप्रैल 2017
10रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरुबनाम किंग्स XI89718.1इंदौरमई 2018
11चेन्नई सुपर किंग्सबनाम किंग्स XI1791417.4दुबईअक्टूबर 2020
12मुंबई इंडियंसबनाम CSK1154612.2शारजाहअक्टूबर 2020
13सनराइज़र्स हैदराबादबनाम मुंबई1501717.1शारजाहनवंबर 2020
14रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरुबनाम राज. रॉयल्स1782116.3वानखेड़ेअप्रैल 2021
15सनराइज़र्स हैदराबादबनाम लखनऊ SG166629.4हैदराबादमई 2024
सभी कॉलम देखने के लिए दाईं ओर स्क्रॉल करें · स्रोत: ESPN Cricinfo
27 अप्रैल 2008
डेक्कन चार्जर्स
बनाम मुंबई इंडियंस
डीवाई पाटिल स्टेडियम
लक्ष्य: 155 · 48 गेंद बचीं
18 मार्च 2010
रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम राजस्थान रॉयल्स
बेंगलुरु
लक्ष्य: 93 · 56 गेंद बचीं
20 मई 2011
राजस्थान रॉयल्स
बनाम मुंबई इंडियंस
वानखेड़े स्टेडियम
लक्ष्य: 134 · 41 गेंद बचीं
20 मई 2012
मुंबई इंडियंस
बनाम राजस्थान रॉयल्स
जयपुर
लक्ष्य: 163 · 12 गेंद बचीं
10 अप्रैल 2013
चेन्नई सुपर किंग्स
बनाम किंग्स इलेवन पंजाब
मोहाली
लक्ष्य: 139 · 16 गेंद बचीं
26 अप्रैल 2015
रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
दिल्ली
लक्ष्य: 96 · 57 गेंद बचीं
21 अप्रैल 2016
सनराइज़र्स हैदराबाद
बनाम गुजरात लायंस
राजकोट
लक्ष्य: 136 · 31 गेंद बचीं
7 अप्रैल 2017
कोलकाता नाइट राइडर्स
बनाम गुजरात लायंस
राजकोट
लक्ष्य: 184 · 31 गेंद बचीं
30 अप्रैल 2017
किंग्स इलेवन पंजाब
बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
मोहाली
लक्ष्य: 68 · 73 गेंद बचीं
14 मई 2018
रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम किंग्स इलेवन पंजाब
इंदौर
लक्ष्य: 89 · 71 गेंद बचीं
4 अक्टूबर 2020
चेन्नई सुपर किंग्स
बनाम किंग्स इलेवन पंजाब
दुबई (DICS)
लक्ष्य: 179 · 14 गेंद बचीं
23 अक्टूबर 2020
मुंबई इंडियंस
बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
शारजाह
लक्ष्य: 115 · 46 गेंद बचीं
3 नवंबर 2020
सनराइज़र्स हैदराबाद
बनाम मुंबई इंडियंस
शारजाह
लक्ष्य: 150 · 17 गेंद बचीं
22 अप्रैल 2021
रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
बनाम राजस्थान रॉयल्स
वानखेड़े
लक्ष्य: 178 · 21 गेंद बचीं
8 मई 2024
सनराइज़र्स हैदराबाद
बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
हैदराबाद
लक्ष्य: 166 · 62 गेंद बचीं
स्रोत: ESPN Cricinfo · आईपीएल इतिहास में 10 विकेट से जीत के सभी 15 मौके (2008–2024)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने चेन्नई सुपर किंग्स

आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने 1 मैच खेला और जीत दर्ज की है। वह इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैच खेली है और दोनों में हार का सामना करना पड़ा। यहां इस मैच की पिच, मौसम रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी दी गई है। पूरी खबर पढ़ें