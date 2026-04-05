इंडियन प्रीमियर लीग में 15 बार टीमों ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)ने चार बार ऐसा किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 3, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस दो-दो बार 10 विकेट से जीत दर्ज की है। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और डेक्कन चार्जर्स ने 1-1 बार जीत दर्ज की है।

आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोनों बार किंग्स इलेवन पंजाब को 10-10 विकेट से हराया है। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की।

एक-एक बार 10 विकेट से जीतने वाली टीमें

डेक्कन चार्जर्स ने मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात लायंस और किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की थी। आरसीबी के नाम सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते 10 विकेट जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ यह करनामा किया था।

आईपीएल रिकॉर्ड · टी20 दबदबा आईपीएल इतिहास में 10 विकेट से जीत जब भी किसी टीम ने एक भी विकेट गँवाए बिना लक्ष्य हासिल किया — सभी मौके कुल बार 15 सबसे ज़्यादा जीत RCB व SRH सबसे कम गेंद बचीं 12 अवधि 2008–2024 चार्ट तालिका मैच कार्ड सभी टीमें RCB CSK MI SRH अन्य 1 डेक्कन चार्जर्स DC बचीं · लक्ष्य: 155 48 गेंद 2 कोलकाता नाइट राइडर्स KKR बचीं · लक्ष्य: 184 31 गेंद 3 सनराइज़र्स हैदराबाद SRH बचीं · लक्ष्य: 136 31 गेंद 4 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB बचीं · लक्ष्य: 93 56 गेंद 5 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB बचीं · लक्ष्य: 96 57 गेंद 6 किंग्स इलेवन पंजाब PBKS बचीं · लक्ष्य: 68 73 गेंद 7 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB बचीं · लक्ष्य: 89 71 गेंद 8 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB बचीं · लक्ष्य: 178 21 गेंद 9 राजस्थान रॉयल्स RR बचीं · लक्ष्य: 134 41 गेंद 10 मुंबई इंडियंस MI बचीं · लक्ष्य: 163 12 गेंद 11 चेन्नई सुपर किंग्स CSK बचीं · लक्ष्य: 139 16 गेंद 12 चेन्नई सुपर किंग्स CSK बचीं · लक्ष्य: 179 14 गेंद 13 मुंबई इंडियंस MI बचीं · लक्ष्य: 115 46 गेंद 14 सनराइज़र्स हैदराबाद SRH बचीं · लक्ष्य: 150 17 गेंद 15 सनराइज़र्स हैदराबाद SRH बचीं · लक्ष्य: 166 62 गेंद # विजेता टीम प्रतिद्वंद्वी लक्ष्य बची गेंदें ओवर मैदान तारीख 1 डेक्कन चार्जर्स बनाम मुंबई 155 48 12.0 डीवाई पाटिल अप्रैल 2008 2 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राज. रॉयल्स 93 56 10.4 बेंगलुरु मार्च 2010 3 राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई 134 41 13.1 वानखेड़े मई 2011 4 मुंबई इंडियंस बनाम राज. रॉयल्स 163 12 18.0 जयपुर मई 2012 5 चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स XI 139 16 17.2 मोहाली अप्रैल 2013 6 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स 96 57 10.3 दिल्ली अप्रैल 2015 7 सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम गुज. लायंस 136 31 14.5 राजकोट अप्रैल 2016 8 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुज. लायंस 184 31 14.5 राजकोट अप्रैल 2017 9 किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स 68 73 7.5 मोहाली अप्रैल 2017 10 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम किंग्स XI 89 71 8.1 इंदौर मई 2018 11 चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स XI 179 14 17.4 दुबई अक्टूबर 2020 12 मुंबई इंडियंस बनाम CSK 115 46 12.2 शारजाह अक्टूबर 2020 13 सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम मुंबई 150 17 17.1 शारजाह नवंबर 2020 14 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राज. रॉयल्स 178 21 16.3 वानखेड़े अप्रैल 2021 15 सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम लखनऊ SG 166 62 9.4 हैदराबाद मई 2024 27 अप्रैल 2008 डेक्कन चार्जर्स बनाम मुंबई इंडियंस डीवाई पाटिल स्टेडियम लक्ष्य: 155 · 48 गेंद बचीं 18 मार्च 2010 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु लक्ष्य: 93 · 56 गेंद बचीं 20 मई 2011 राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम लक्ष्य: 134 · 41 गेंद बचीं 20 मई 2012 मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स जयपुर लक्ष्य: 163 · 12 गेंद बचीं 10 अप्रैल 2013 चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब मोहाली लक्ष्य: 139 · 16 गेंद बचीं 26 अप्रैल 2015 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स दिल्ली लक्ष्य: 96 · 57 गेंद बचीं 21 अप्रैल 2016 सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम गुजरात लायंस राजकोट लक्ष्य: 136 · 31 गेंद बचीं 7 अप्रैल 2017 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात लायंस राजकोट लक्ष्य: 184 · 31 गेंद बचीं 30 अप्रैल 2017 किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स मोहाली लक्ष्य: 68 · 73 गेंद बचीं 14 मई 2018 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम किंग्स इलेवन पंजाब इंदौर लक्ष्य: 89 · 71 गेंद बचीं 4 अक्टूबर 2020 चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब दुबई (DICS) लक्ष्य: 179 · 14 गेंद बचीं 23 अक्टूबर 2020 मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स शारजाह लक्ष्य: 115 · 46 गेंद बचीं 3 नवंबर 2020 सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस शारजाह लक्ष्य: 150 · 17 गेंद बचीं 22 अप्रैल 2021 रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स वानखेड़े लक्ष्य: 178 · 21 गेंद बचीं 8 मई 2024 सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हैदराबाद लक्ष्य: 166 · 62 गेंद बचीं स्रोत: ESPN Cricinfo · आईपीएल इतिहास में 10 विकेट से जीत के सभी 15 मौके (2008–2024) जनसत्ता InfoGenIE

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने चेन्नई सुपर किंग्स

आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने 1 मैच खेला और जीत दर्ज की है। वह इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैच खेली है और दोनों में हार का सामना करना पड़ा। यहां इस मैच की पिच, मौसम रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।