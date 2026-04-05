इंडियन प्रीमियर लीग में 15 बार टीमों ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)ने चार बार ऐसा किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 3, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस दो-दो बार 10 विकेट से जीत दर्ज की है। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और डेक्कन चार्जर्स ने 1-1 बार जीत दर्ज की है।
आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दोनों बार किंग्स इलेवन पंजाब को 10-10 विकेट से हराया है। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की।
एक-एक बार 10 विकेट से जीतने वाली टीमें
डेक्कन चार्जर्स ने मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात लायंस और किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 10-10 विकेट से जीत दर्ज की थी। आरसीबी के नाम सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते 10 विकेट जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ यह करनामा किया था।
|#
|विजेता टीम
|प्रतिद्वंद्वी
|लक्ष्य
|बची गेंदें
|ओवर
|मैदान
|तारीख
|1
|डेक्कन चार्जर्स
|बनाम मुंबई
|155
|48
|12.0
|डीवाई पाटिल
|अप्रैल 2008
|2
|रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बनाम राज. रॉयल्स
|93
|56
|10.4
|बेंगलुरु
|मार्च 2010
|3
|राजस्थान रॉयल्स
|बनाम मुंबई
|134
|41
|13.1
|वानखेड़े
|मई 2011
|4
|मुंबई इंडियंस
|बनाम राज. रॉयल्स
|163
|12
|18.0
|जयपुर
|मई 2012
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|बनाम किंग्स XI
|139
|16
|17.2
|मोहाली
|अप्रैल 2013
|6
|रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
|96
|57
|10.3
|दिल्ली
|अप्रैल 2015
|7
|सनराइज़र्स हैदराबाद
|बनाम गुज. लायंस
|136
|31
|14.5
|राजकोट
|अप्रैल 2016
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|बनाम गुज. लायंस
|184
|31
|14.5
|राजकोट
|अप्रैल 2017
|9
|किंग्स इलेवन पंजाब
|बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
|68
|73
|7.5
|मोहाली
|अप्रैल 2017
|10
|रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बनाम किंग्स XI
|89
|71
|8.1
|इंदौर
|मई 2018
|11
|चेन्नई सुपर किंग्स
|बनाम किंग्स XI
|179
|14
|17.4
|दुबई
|अक्टूबर 2020
|12
|मुंबई इंडियंस
|बनाम CSK
|115
|46
|12.2
|शारजाह
|अक्टूबर 2020
|13
|सनराइज़र्स हैदराबाद
|बनाम मुंबई
|150
|17
|17.1
|शारजाह
|नवंबर 2020
|14
|रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बनाम राज. रॉयल्स
|178
|21
|16.3
|वानखेड़े
|अप्रैल 2021
|15
|सनराइज़र्स हैदराबाद
|बनाम लखनऊ SG
|166
|62
|9.4
|हैदराबाद
|मई 2024
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने चेन्नई सुपर किंग्स
आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने 1 मैच खेला और जीत दर्ज की है। वह इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैच खेली है और दोनों में हार का सामना करना पड़ा। यहां इस मैच की पिच, मौसम रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी दी गई है। पूरी खबर पढ़ें।