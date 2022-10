वार्नर, मैक्सवेल, कमिंस जैसे कंगारू खिलाड़ियों को एक साल के लिए 41 करोड़ तक का ऑफर दे रहीं IPL टीमें, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा

द एज ने बताया कि टेस्ट कप्तान पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वार्नर जैसे कुछ शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को एक साल के करार के लिए 5 मिलियन डॉलर तक (41 करोड़ रुपये) ऑफर किया गया है ।

डेविड वॉर्नर और पैट कमिंस। (फोटो – क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया)

