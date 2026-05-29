इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में स्पॉट-फिक्सिंग और अनधिकृत संपर्क रोकने के लिए भ्रष्टाचार-रोधी और सुरक्षा इकाई (ACSU) ने इस बार निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ा दी हैं। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिली जानकारी के अनुसार, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मैच के दिनों में स्मार्ट ग्लास, स्मार्ट सनग्लास और रिकॉर्डिंग या संचार तकनीक से लैस दूसरे पहनने वाले डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

ACSU को आशंका है कि ये डिवाइस लाइव-स्ट्रीमिंग, मैसेजिंग और गुप्त बातचीत के जरिये IPL की इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। IPL की एसीएसयू (ACSU) ने T20 लीग के मौजूदा सीजन में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है।

सूत्रों ने बताया कि ACSU ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को इसकी जानकारी दी है कि कई कंपनियां IPL में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों को स्मार्ट आईवियर प्रोडक्ट्स की जोर-शोर से मार्केटिंग और बिक्री कर रही हैं। ACSU आईपीएल में ईमानदारी पर नजर रखने, स्पॉट-फिक्सिंग को रोकने और सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

स्मार्ट डिवाइस से LIVE स्ट्रीमिंग का ‘खतरा’

सूत्रों के अनुसार, ACSU ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि ये स्पार्ट डिवाइस मोबाइल डेटा या Wi-Fi नेटवर्क के जरिये लाइव-स्ट्रीमिंग करने, टेक्स्ट मैसेज भेजने और पाने और ऑडियो व वीडियो कॉल करने में सक्षम हैं, जिससे मैचों के दौरान अनधिकृत संचार और संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। IPL के ‘खिलाड़ी और मैच अधिकारी क्षेत्र (PMOA)’ के न्यूनतम मानकों के तहत, ऐसे डिवाइसों को ‘ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस’ और ‘संचार डिवाइस’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

PMOA के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तरह से मना

ACSU ने फिर से दोहराया है कि PMOA के अंदर स्मार्ट ग्लास और इसी तरह की पहनने वाली टेक्नोलॉजी रखना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से मना है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि मैच के दिनों में प्रतिबंधित इलाकों में घुसने से पहले वे अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के साथ-साथ ऐसे डिवाइस भी सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर के पास जमा करा दें। सूत्रों ने बताया कि इन निर्देशों का पालन न करने पर PMOA के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऑपरेशनल नियमों के तहत सजा भी मिल सकती है।

सूत्रों ने कहा, ‘‘जैसे-जैसे पहनने वाली टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होती जा रही है और चोरी-छिपे बातचीत करने के तरीकों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, ACSU की यह ताजा सख्ती इस बात को दिखाती है कि दुनिया के सबसे ज्यादा कमर्शियल महत्व वाले क्रिकेट लीग लगातार बदलते हुए इंटीग्रिटी से जुड़े जोखिमों से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रही है।’’

यह ताजा निर्देश ACSU की ओर से मौजूदा सीजन के दौरान लागू किए गए कड़ी निगरानी के उपायों की एक शृंखला के बीच आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की आठ मई की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी कि इस यूनिट ने टीम के डग-आउट में अनाधिकृत लोगों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई थी।

इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी IPL टीमों को एक एडवाइजरी भेजी और सभी फ्रेंचाइजियों के CEO की एक मीटिंग बुलाई ताकि उन्हें प्रोटोकॉल की याद दिलाई जा सके। सूत्रों ने बताया कि ACSU ने विशेष रूप से उन लोगों के बारे में चिंता जताई थी जो खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ अनौपचारिक संपर्क बनाने के लिए डग-आउट और हॉस्पिटैलिटी एरिया के पास घूमने की कोशिश कर रहे थे।

टीमों को सलाह दी गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि नेट बॉलर, लॉजिस्टिक्स स्टाफ, थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट और अन्य अस्थायी कर्मचारी स्वीकृत एक्सेस प्रोटोकॉल के दायरे में ही रहें और संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी अनाधिकृत संचार उपकरण न ले जाएं।

ACSU ने हाल ही में खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित जगहों के अंदर और आस-पास वेपिंग और धूम्रपान से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई थी। सूत्रों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया था कि टीमों को सलाह दी गई है कि वे होटल के आस-पास और आम लोगों के आने-जाने वाली जगहों पर बेवजह घूमना-फिरना कम करें; भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी के नजरिये से इन जगहों को संवेदनशील माना जाता है।

ACSU लंबे समय से होटल की लॉबी, कैफे, स्मोकिंग जोन और मैच के बाद मेहमान-नवाजी वाली जगहों जैसी अनौपचारिक जमावड़े वाले स्थानों को सट्टेबाजों और अनाधिकृत एजेंटों के संपर्क का संभावित जरिया मानता रहा है।

IPL 2026 से पहले खिलाड़ियों को बार-बार चेतावनी दी गई थी कि वे तोहफे स्वीकार न करें, बिना बताए किसी भी तरह के कमर्शियल काम में हिस्सा न लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या निजी कार्यक्रमों के जरिये अनजान लोगों से बातचीत न करें।

IPL का भ्रष्टाचार-रोधी ढांचा 2013 के स्पॉट-फिक्सिंग कांड के बाद से लगातार विकसित हुआ है। उस कांड के बाद खिलाड़ियों की निगरानी और टूर्नामेंट की सुरक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार किये गए थे। पिछले कुछ वर्षों में ACSU ने टीम के होटलों, ड्रेसिंग रूम, अभ्यास स्थलों और डगआउट के आस-पास अपनी निगरानी का दायरा बढ़ाया है।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस का कोई भी खिलाड़ी ऑरेंज या पर्पल कैप की रेस में नहीं था। टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रयान रिकेल्टन सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में 17वें नंबर पर हैं। लेग-स्पिनर अल्लाह गजनफर विकेट लेने वालों में 14वें नंबर पर हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



