Indian Premier League Smallest Victories Team List: आईपीएल को दुनिया की सबसे रोमांचक टी20 लीग कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह वे मुकाबले हैं, जिनका फैसला आखिरी गेंद पर होता है। आईपीएल इतिहास में अब तक 16 ऐसे मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें जीत और हार के बीच सिर्फ एक रन का अंतर रहा। इन मुकाबलों ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ाईं और कई बार खिलाड़ियों को मैदान पर ही भावुक कर दिया।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक रन से जीत जीत हासिल करना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती मैच का परिणाम बदल सकती है। यही कारण है कि ऐसे मुकाबले हमेशा यादगार बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक 10 अलग-अलग टीमों ने इस तरह की करीबी जीतें हासिल की हैं।
मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सबसे आगे
आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार एक रन से जीत हासिल करने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के नाम है। दोनों टीमों ने 3-3 बार एक रन से मुकाबला जीत चुकी हैं। मुंबई इंडियंस ने 2012 में पुणे वॉरियर्स इंडिया, 2017 के फाइनल में पुणे राइजिंग सुपरजायंट और 2019 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक रन से जीत दर्ज की थी। खासतौर पर 2019 का फाइनल आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में गिना जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2016 में किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स), 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स और 2021 में दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराया था।
PBKS और KKR ने भी 2-2 बार किया कारनामा
किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने भी दो-दो बार एक रन से जीत हासिल की है। किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल के शुरुआती दो सीजन में यह उपलब्धि हासिल की थी। उसने 2008 में मुंबई इंडियंस को एक रन से हराने के बाद 2009 में डेक्कन चार्जर्स को भी इतने ही अंतर से मात दी थी।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 223 रन बचाते हुए 1 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 207 रन डिफेंड करते हुए भी सिर्फ एक रन से मुकाबला जीता था।
2024 और 2025 में बढ़ा रोमांच
आईपीएल के हालिया संस्करणों में एक रन से जीत वाले मुकाबलों की संख्या बढ़ी है। आईपीएल 2024 में दो मैचों का फैसला एक रन से हुआ। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 202 रन बचाते हुए एक रन से जीत हासिल की। इसके बाद 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को फिर एक रन से हराया। वहीं 2026 में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 211 रन का बचाव करते हुए रोमांचक जीत हासिल की।
IPL में पहली बार पंजाब किंग्स ने दर्ज की थी एक रन के अंतर से जीत
|विजयी टीम
|जीत का अंतर
|लक्ष्य
|ओवर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच की तिथि
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|1 रन
|190
|20
|मुंबई इंडियंस
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|21 मई 2008
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|1 रन
|135
|20
|डेक्कन चार्जर्स
|जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका
|17 मई 2009
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|1 रन
|153
|20
|राजस्थान रॉयल्स
|फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली
|29 अप्रैल 2012
|मुंबई इंडियंस
|1 रन
|121
|20
|पुणे वॉरियर्स
|सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम (अब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम), पुणे
|03 मई 2012
|चेन्नई सुपर किंग्स
|1 रन
|151
|20
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|09 अप्रैल 2015
|गुजरात लायंस
|1 रन
|173
|20
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली
|27 अप्रैल 2016
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|1 रन
|176
|20
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली, चंडीगढ़
|09 मई 2016
|मुंबई इंडियंस
|1 रन
|130
|20
|पुणे राइजिंग सुपरजायंट
|राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद
|21 मई 2017
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|1 रन
|162
|20
|चेन्नई सुपर किंग्स
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|21 अप्रैल 2019
|मुंबई इंडियंस
|1 रन
|150
|20
|चेन्नई सुपर किंग्स
|राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद
|12 मई 2019
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|1 रन
|172
|20
|दिल्ली कैपिटल्स
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|27 अप्रैल 2021
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|1 रन
|177
|20
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|ईडन गार्डन, कोलकाता
|20 मई 2023
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|1 रन
|223
|20
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|ईडन गार्डन, कोलकाता
|21 अप्रैल 2024
|सनराइजर्स हैदराबाद
|1 रन
|202
|20
|राजस्थान रॉयल्स
|राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद
|02 मई 2024
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|1 रन
|207
|20
|राजस्थान रॉयल्स
|ईडन गार्डन, कोलकाता
|04 मई 2025
|गुजरात टाइटंस
|1 रन
|211
|20
|दिल्ली कैपिटल्स
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|08 अप्रैल 2026
आईपीएल में 1 रन से जीत दर्ज करने वाली टीमें
|टीम
|एक रन से कितनी बार मिली जीत
|मुंबई इंडियंस
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|3
|पंजाब किंग्स
|2
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2
|चेन्नई सुपर किंग्स
|1
|दिल्ली कैपिटल्स
|1
|गुजरात लायंस
|1
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|1
|सनराइजर्स हैदराबाद
|1
|गुजरात टाइटंस
|1