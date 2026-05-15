Indian Premier League Smallest Victories Team List: आईपीएल को दुनिया की सबसे रोमांचक टी20 लीग कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह वे मुकाबले हैं, जिनका फैसला आखिरी गेंद पर होता है। आईपीएल इतिहास में अब तक 16 ऐसे मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें जीत और हार के बीच सिर्फ एक रन का अंतर रहा। इन मुकाबलों ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ाईं और कई बार खिलाड़ियों को मैदान पर ही भावुक कर दिया।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक रन से जीत जीत हासिल करना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती मैच का परिणाम बदल सकती है। यही कारण है कि ऐसे मुकाबले हमेशा यादगार बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक 10 अलग-अलग टीमों ने इस तरह की करीबी जीतें हासिल की हैं।

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सबसे आगे

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार एक रन से जीत हासिल करने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के नाम है। दोनों टीमों ने 3-3 बार एक रन से मुकाबला जीत चुकी हैं। मुंबई इंडियंस ने 2012 में पुणे वॉरियर्स इंडिया, 2017 के फाइनल में पुणे राइजिंग सुपरजायंट और 2019 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक रन से जीत दर्ज की थी। खासतौर पर 2019 का फाइनल आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में गिना जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2016 में किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स), 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स और 2021 में दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराया था।

PBKS और KKR ने भी 2-2 बार किया कारनामा

किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने भी दो-दो बार एक रन से जीत हासिल की है। किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल के शुरुआती दो सीजन में यह उपलब्धि हासिल की थी। उसने 2008 में मुंबई इंडियंस को एक रन से हराने के बाद 2009 में डेक्कन चार्जर्स को भी इतने ही अंतर से मात दी थी।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 223 रन बचाते हुए 1 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 207 रन डिफेंड करते हुए भी सिर्फ एक रन से मुकाबला जीता था।

2024 और 2025 में बढ़ा रोमांच

आईपीएल के हालिया संस्करणों में एक रन से जीत वाले मुकाबलों की संख्या बढ़ी है। आईपीएल 2024 में दो मैचों का फैसला एक रन से हुआ। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 202 रन बचाते हुए एक रन से जीत हासिल की। इसके बाद 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को फिर एक रन से हराया। वहीं 2026 में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 211 रन का बचाव करते हुए रोमांचक जीत हासिल की।

IPL में पहली बार पंजाब किंग्स ने दर्ज की थी एक रन के अंतर से जीत

विजयी टीमजीत का अंतरलक्ष्यओवरविपक्षी टीममैदानमैच की तिथि
किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)1 रन19020मुंबई इंडियंसवानखेड़े स्टेडियम, मुंबई21 मई 2008
किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)1 रन13520डेक्कन चार्जर्सजोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका17 मई 2009
दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)1 रन15320राजस्थान रॉयल्सफिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली29 अप्रैल 2012
मुंबई इंडियंस1 रन12120पुणे वॉरियर्ससुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम (अब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम), पुणे03 मई 2012
चेन्नई सुपर किंग्स1 रन15120दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई09 अप्रैल 2015
गुजरात लायंस1 रन17320दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम), दिल्ली27 अप्रैल 2016
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु1 रन17620किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली, चंडीगढ़09 मई 2016
मुंबई इंडियंस1 रन13020पुणे राइजिंग सुपरजायंटराजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद21 मई 2017
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु1 रन16220चेन्नई सुपर किंग्सएम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु21 अप्रैल 2019
मुंबई इंडियंस1 रन15020चेन्नई सुपर किंग्सराजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद12 मई 2019
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु1 रन17220दिल्ली कैपिटल्सनरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद27 अप्रैल 2021
लखनऊ सुपर जायंट्स1 रन17720कोलकाता नाइट राइडर्सईडन गार्डन, कोलकाता20 मई 2023
कोलकाता नाइट राइडर्स1 रन22320रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुईडन गार्डन, कोलकाता21 अप्रैल 2024
सनराइजर्स हैदराबाद1 रन20220राजस्थान रॉयल्सराजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल, हैदराबाद02 मई 2024
कोलकाता नाइट राइडर्स1 रन20720राजस्थान रॉयल्सईडन गार्डन, कोलकाता04 मई 2025
गुजरात टाइटंस1 रन21120दिल्ली कैपिटल्सअरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली08 अप्रैल 2026

आईपीएल में 1 रन से जीत दर्ज करने वाली टीमें

टीमएक रन से कितनी बार मिली जीत
मुंबई इंडियंस3
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु3
पंजाब किंग्स2
कोलकाता नाइट राइडर्स2
चेन्नई सुपर किंग्स1
दिल्ली कैपिटल्स1
गुजरात लायंस1
लखनऊ सुपर जायंट्स1
सनराइजर्स हैदराबाद1
गुजरात टाइटंस1