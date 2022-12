RCB IPL Team 2023: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहली बार खिताब जीतने के लिए अपनाएगी अलग रणनीति

IPL Royal Challengers Bangalore: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास पर्स में 8.75 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। वहीं बैंगलोर को 7 खिलाड़ी ही और अपने टीम में शामिल करना है।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम 2023 खिलाड़ियों की सूची ….. (फोटो- ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram