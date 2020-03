कोरोनावायरस के कारण लगभग सभी खेलों के टूर्नामेंट रद्द या स्थगित किए जा चुके हैं। 29 मार्च से होने वाला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आईपीएल नहीं होगा। अब यह अगले साल होगा। क्रिकेट की गतिविधियां रुकने के कारण क्रिकेटर अपने घर में ही गेंद और बैट से अभ्यास कर रहे हैं।

हाल ही में ट्विटर पर किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें भारत के युवा स्पिनर रवि बिश्नोई बल्लेबाजी का अभ्यास करने नजर आ रहे हैं। बिश्नोई अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। KXIP ने अपने टि्वटर हैंडल पर वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा- ‘‘मां सर्वश्रेष्ठ टीचर होती है। रवि बिश्नोई इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं?’’

E̶x̶p̶e̶r̶i̶e̶n̶c̶e̶ ̶ Mother is the best teacher!

Ravi Bishnoi is making the most of the #Lockdown!

How are you spending yours? #SaddaPunjab pic.twitter.com/MSZtIScGLg

— Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) March 28, 2020