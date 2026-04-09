इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर बल्लेबाजी के लिए काफी अहम माने जाते हैं, लेकिन कई बार पावरप्ले ही बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है और वे बहुत ज्यादा विकेट गंवा देती हैं। IPL में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट गंवाने वाली टीमों की बात करें तो कोच्चि टस्कर्स केरला नंबर एक पर है। कोच्चि टस्कर्स केरला ने 2011 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ अपने छह विकेट गंवा दिए थे। जो आज भी एक अनचाहा रिकॉर्ड है। उस मैच में दिग्गज भारतीय गेंदबाज इशांत शर्मा ने तीन ओवर में 12 रन देकर पांच विकेट लिए थे।

दिलचस्प यह है कि राजस्थान रॉयल्स इस सूची में सबसे ज्यादा चार बार शामिल है, जबकि मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी टीमें भी दो-दो मौकों पर पावरप्ले में ही ढेर हो चुकी हैं। नीचे दिए गए आंकड़े बताते हैं कि IPL जैसे हाई-प्रेशर टूर्नामेंट में एक खराब शुरुआत कैसे पूरे मैच का रुख बदल सकती है।

IPL में पावरप्ले का कहर: सबसे ज्यादा विकेट गंवाने वाली टीमें