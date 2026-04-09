इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पावरप्ले यानी शुरुआती 6 ओवर बल्लेबाजी के लिए काफी अहम माने जाते हैं, लेकिन कई बार पावरप्ले ही बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है और वे बहुत ज्यादा विकेट गंवा देती हैं। IPL में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट गंवाने वाली टीमों की बात करें तो कोच्चि टस्कर्स केरला नंबर एक पर है। कोच्चि टस्कर्स केरला ने 2011 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ अपने छह विकेट गंवा दिए थे। जो आज भी एक अनचाहा रिकॉर्ड है। उस मैच में दिग्गज भारतीय गेंदबाज इशांत शर्मा ने तीन ओवर में 12 रन देकर पांच विकेट लिए थे।
दिलचस्प यह है कि राजस्थान रॉयल्स इस सूची में सबसे ज्यादा चार बार शामिल है, जबकि मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी टीमें भी दो-दो मौकों पर पावरप्ले में ही ढेर हो चुकी हैं। नीचे दिए गए आंकड़े बताते हैं कि IPL जैसे हाई-प्रेशर टूर्नामेंट में एक खराब शुरुआत कैसे पूरे मैच का रुख बदल सकती है।
IPL में पावरप्ले का कहर: सबसे ज्यादा विकेट गंवाने वाली टीमें
|टीम
|विपक्षी टीम
|पावरप्ले में
गिरे विकेट
|तिथि
|मैदान
|कोच्चि टस्कर्स केरला
|डेक्कन चार्जर्स
|6
|27 अप्रैल 2011
|कोच्चि
|राजस्थान रॉयल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|27 अप्रैल 2013
|जयपुर
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|5
|22 अप्रैल 2017
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|मुंबई इंडियंस
|5
|6 मई 2017
|दिल्ली
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|01 नवंबर 2020
|दुबई
|राजस्थान रॉयल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|5
|14 मई 2023
|जयपुर
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|5
|01 मई 2025
|जयपुर
|मुंबई इडियंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|08 मई 2016
|विशाखापत्तनम
|राजस्थान रॉयल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|5
|26 अप्रैल 2014
|अबुधाबी
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुजरात लायंस
|5
|24 मई 2016
|बेंगलुरु
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|5
|21 अप्रैल 2021
|मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम)
|पुणे वॉरियर्स
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|5
|10 अप्रैल 2011
|मुंबई (डीवाई पाटिल स्टेडियम)
|राइजिंग पुणे सुपरजायंट
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|5
|14 मई 2017
|पुणे
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|5
|06 मई 2015
|बेंगलुरु
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|5
|23 अक्टूबर 2020
|शारजाह