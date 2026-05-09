IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान को गुजरात ने 77 रन से हरा दिया और अंकतालिका में दूसरे नंबर पर आ गई। गुजरात की इस जीत के बाद पंजाब किंग्स और आरसीबी को नुकसान हुआ। पंजाब किंग्स अब दूसरे से तीसरे जबकि आरसीबी तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई। वहीं गुजरात से मिली हार के बाद राजस्थान अब चौथे से पांचवें नंबर पर आ गई। गुजरात और हैदराबाद के 14-14 अंक हैं, लेकिन रन रेट के आधार पर हैदराबाद अब भी टॉप पर है।

राजस्थान-गुजरात मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में अब भी हेनरिक क्लासेन पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि राजस्थान के खिलाफ 84 रन की पारी खेलने वाले शुभमन गिल टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकल गए और चौथे स्थान पर आ गए। वैभव 5वें स्थान पर बने हुए हैं। इस मैच के बाद अब पर्पल कैप कगिसो रबाडा के नाम हो गया जिन्होंने राजस्थान के खिलाफ 2 विकेट झटके। रबाडा ने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ पहले स्थान पर कब्जा जमाया।

राजस्थान-गुजरात मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद 11 7 4 14 0.737 गुजरात टाइटंस 11 7 4 14 0.228 पंजाब किंग्स 10 6 3 13 0.571 आरसीबी 10 6 4 12 1.234 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 12 0.082 सीएसके 10 5 5 10 0.151 केकेआर 10 4 5 9 -0.169 दिल्ली कैपिटल्स 11 4 7 8 -1.154 मुंबई इंडियंस 10 3 7 6 -0.649 लखनऊ सुपर जायंट्स 10 3 7 6 -0.934

राजस्थान-गुजरात मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज-गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासे 11 11 494 54.89 157.32 36 23 अभिषेक शर्मा 11 11 475 47.5 210.18 43 36 केएल राहुल 11 11 468 46.8 180 48 24 शुभमन गिल 10 10 462 46.2 160.42 44 20 वैभव सूर्यवंशी 11 11 440 40 236.56 38 40

प्लेयर मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट कगिसो रबाडा 11 42 252 18 21.83 393 0 0 भुवनेश्वर कुमार 10 39 234 17 17.53 298 0 0 अंशुल कंबोज 10 35.4 214 17 18.71 318 0 0 प्रिंस यादव 10 37 222 16 18.69 299 0 0 ईशान मलिंगा 11 38.2 230 16 22.63 362 1 0

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, फिन एलन ने की ग्रीन की बराबरी; IPL में चेज करते हुए सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

फिन एलन ने आईपीएल 2026 में दिल्ली के खिलाफ रन चेज करते हुए 47 गेंदों पर शतक लगाया और वो इस लीग में रन चेज करते हुए सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ग्रीन की बराबरी पर आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)