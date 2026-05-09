IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 52वें मैच में राजस्थान को गुजरात ने 77 रन से हरा दिया और अंकतालिका में दूसरे नंबर पर आ गई। गुजरात की इस जीत के बाद पंजाब किंग्स और आरसीबी को नुकसान हुआ। पंजाब किंग्स अब दूसरे से तीसरे जबकि आरसीबी तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई। वहीं गुजरात से मिली हार के बाद राजस्थान अब चौथे से पांचवें नंबर पर आ गई। गुजरात और हैदराबाद के 14-14 अंक हैं, लेकिन रन रेट के आधार पर हैदराबाद अब भी टॉप पर है।
राजस्थान-गुजरात मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में अब भी हेनरिक क्लासेन पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि राजस्थान के खिलाफ 84 रन की पारी खेलने वाले शुभमन गिल टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकल गए और चौथे स्थान पर आ गए। वैभव 5वें स्थान पर बने हुए हैं। इस मैच के बाद अब पर्पल कैप कगिसो रबाडा के नाम हो गया जिन्होंने राजस्थान के खिलाफ 2 विकेट झटके। रबाडा ने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ पहले स्थान पर कब्जा जमाया।
राजस्थान-गुजरात मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|सनराइजर्स हैदराबाद
|11
|7
|4
|14
|0.737
|गुजरात टाइटंस
|11
|7
|4
|14
|0.228
|पंजाब किंग्स
|10
|6
|3
|13
|0.571
|आरसीबी
|10
|6
|4
|12
|1.234
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|12
|0.082
|सीएसके
|10
|5
|5
|10
|0.151
|केकेआर
|10
|4
|5
|9
|-0.169
|दिल्ली कैपिटल्स
|11
|4
|7
|8
|-1.154
|मुंबई इंडियंस
|10
|3
|7
|6
|-0.649
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|10
|3
|7
|6
|-0.934
राजस्थान-गुजरात मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज-गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासे
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.5
|210.18
|43
|36
|केएल राहुल
|11
|11
|468
|46.8
|180
|48
|24
|शुभमन गिल
|10
|10
|462
|46.2
|160.42
|44
|20
|वैभव सूर्यवंशी
|11
|11
|440
|40
|236.56
|38
|40
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|कगिसो रबाडा
|11
|42
|252
|18
|21.83
|393
|0
|0
|भुवनेश्वर कुमार
|10
|39
|234
|17
|17.53
|298
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|10
|35.4
|214
|17
|18.71
|318
|0
|0
|प्रिंस यादव
|10
|37
|222
|16
|18.69
|299
|0
|0
|ईशान मलिंगा
|11
|38.2
|230
|16
|22.63
|362
|1
|0
वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, फिन एलन ने की ग्रीन की बराबरी; IPL में चेज करते हुए सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज
फिन एलन ने आईपीएल 2026 में दिल्ली के खिलाफ रन चेज करते हुए 47 गेंदों पर शतक लगाया और वो इस लीग में रन चेज करते हुए सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ग्रीन की बराबरी पर आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)