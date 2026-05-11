IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 54वें मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया और अंकतालिका में बड़ी छलांग लगाते हुए चौथे से पहले नंबर पर पहुंच गई। वहीं इस बार के बाद मुंबई अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। मुंबई अब इस हार के बाद अंकतालिका में 9वें नंबर पर है। आरसीबी की जीत के बाद हैदराबाद, गुजरात और पंजाब किंग्स की टीमें अंकतालिका में नीचे खिसक गई।

आरसीबी और मुंबई मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पहले नंबर पर फिलहाल कुछ दिनों से हेनरिक क्लासेन बने हुए हैं। इस रेस में दूसरे स्थान पर अब भी अभिषेक शर्मा तो वहीं तीसरे स्थान पर केएल राहुल हैं। इनके बाद चौथे नंबर पर शुभमन गिल जबकि पांचवें स्थान पर वैभव सूर्यवंशी बने हुए हैं। पर्पल कैप की रेस में एक बार फिर से मुंबई के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले आरसीबी के बॉलर भुवनेश्वर कुमार पहले नंबर पर आ गए। भुवी ने अंशुल कंबोज को दूसरे नंबर पर धकेल दिया।

आरसीबी-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी1174141.103
सनराइजर्स हैदराबाद1174140.737
गुजरात टाइटंस1174140.228
पंजाब किंग्स1063130.571
सीएसके1165120.185
राजस्थान रॉयल्स1165120.082
केकेआर10459-0.169
दिल्ली कैपिटल्स11478-1.154
मुंबई इंडियंस11386-0.585
लखनऊ सुपर जायंट्स11386-0.907

आरसीबी-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
हेनरिक क्लासेन111149454.89157.323623
अभिषेक शर्मा111147547.5210.184336
केएल राहुल111146846.81804824
शुभमन गिल101046246.2160.424420
वैभव सूर्यवंशी111144040236.563840
खिलाड़ीमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
भुवनेश्वर कुमार11432582115.2932110
अंशुल कंबोज1139.42381919.2136500
कगिसो रबाडा11422521821.8339300
प्रिंस यादव11412461620.9433500
ईशान मलिंग1138.22301622.6336210

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