IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 54वें मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया और अंकतालिका में बड़ी छलांग लगाते हुए चौथे से पहले नंबर पर पहुंच गई। वहीं इस बार के बाद मुंबई अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। मुंबई अब इस हार के बाद अंकतालिका में 9वें नंबर पर है। आरसीबी की जीत के बाद हैदराबाद, गुजरात और पंजाब किंग्स की टीमें अंकतालिका में नीचे खिसक गई।

आरसीबी और मुंबई मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पहले नंबर पर फिलहाल कुछ दिनों से हेनरिक क्लासेन बने हुए हैं। इस रेस में दूसरे स्थान पर अब भी अभिषेक शर्मा तो वहीं तीसरे स्थान पर केएल राहुल हैं। इनके बाद चौथे नंबर पर शुभमन गिल जबकि पांचवें स्थान पर वैभव सूर्यवंशी बने हुए हैं। पर्पल कैप की रेस में एक बार फिर से मुंबई के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले आरसीबी के बॉलर भुवनेश्वर कुमार पहले नंबर पर आ गए। भुवी ने अंशुल कंबोज को दूसरे नंबर पर धकेल दिया।

आरसीबी-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट आरसीबी 11 7 4 14 1.103 सनराइजर्स हैदराबाद 11 7 4 14 0.737 गुजरात टाइटंस 11 7 4 14 0.228 पंजाब किंग्स 10 6 3 13 0.571 सीएसके 11 6 5 12 0.185 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 12 0.082 केकेआर 10 4 5 9 -0.169 दिल्ली कैपिटल्स 11 4 7 8 -1.154 मुंबई इंडियंस 11 3 8 6 -0.585 लखनऊ सुपर जायंट्स 11 3 8 6 -0.907

आरसीबी-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 11 11 494 54.89 157.32 36 23 अभिषेक शर्मा 11 11 475 47.5 210.18 43 36 केएल राहुल 11 11 468 46.8 180 48 24 शुभमन गिल 10 10 462 46.2 160.42 44 20 वैभव सूर्यवंशी 11 11 440 40 236.56 38 40

खिलाड़ी मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट भुवनेश्वर कुमार 11 43 258 21 15.29 321 1 0 अंशुल कंबोज 11 39.4 238 19 19.21 365 0 0 कगिसो रबाडा 11 42 252 18 21.83 393 0 0 प्रिंस यादव 11 41 246 16 20.94 335 0 0 ईशान मलिंग 11 38.2 230 16 22.63 362 1 0

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