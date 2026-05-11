IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के 54वें मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया और अंकतालिका में बड़ी छलांग लगाते हुए चौथे से पहले नंबर पर पहुंच गई। वहीं इस बार के बाद मुंबई अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। मुंबई अब इस हार के बाद अंकतालिका में 9वें नंबर पर है। आरसीबी की जीत के बाद हैदराबाद, गुजरात और पंजाब किंग्स की टीमें अंकतालिका में नीचे खिसक गई।
आरसीबी और मुंबई मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पहले नंबर पर फिलहाल कुछ दिनों से हेनरिक क्लासेन बने हुए हैं। इस रेस में दूसरे स्थान पर अब भी अभिषेक शर्मा तो वहीं तीसरे स्थान पर केएल राहुल हैं। इनके बाद चौथे नंबर पर शुभमन गिल जबकि पांचवें स्थान पर वैभव सूर्यवंशी बने हुए हैं। पर्पल कैप की रेस में एक बार फिर से मुंबई के खिलाफ 4 विकेट लेने वाले आरसीबी के बॉलर भुवनेश्वर कुमार पहले नंबर पर आ गए। भुवी ने अंशुल कंबोज को दूसरे नंबर पर धकेल दिया।
आरसीबी-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|11
|7
|4
|14
|1.103
|सनराइजर्स हैदराबाद
|11
|7
|4
|14
|0.737
|गुजरात टाइटंस
|11
|7
|4
|14
|0.228
|पंजाब किंग्स
|10
|6
|3
|13
|0.571
|सीएसके
|11
|6
|5
|12
|0.185
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|12
|0.082
|केकेआर
|10
|4
|5
|9
|-0.169
|दिल्ली कैपिटल्स
|11
|4
|7
|8
|-1.154
|मुंबई इंडियंस
|11
|3
|8
|6
|-0.585
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|11
|3
|8
|6
|-0.907
आरसीबी-मुंबई मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.5
|210.18
|43
|36
|केएल राहुल
|11
|11
|468
|46.8
|180
|48
|24
|शुभमन गिल
|10
|10
|462
|46.2
|160.42
|44
|20
|वैभव सूर्यवंशी
|11
|11
|440
|40
|236.56
|38
|40
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|11
|43
|258
|21
|15.29
|321
|1
|0
|अंशुल कंबोज
|11
|39.4
|238
|19
|19.21
|365
|0
|0
|कगिसो रबाडा
|11
|42
|252
|18
|21.83
|393
|0
|0
|प्रिंस यादव
|11
|41
|246
|16
|20.94
|335
|0
|0
|ईशान मलिंग
|11
|38.2
|230
|16
|22.63
|362
|1
|0
वैभव ने बनाया महारिकॉर्ड; टी20 में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बने, टूटा रहमानुल्लाह गुरबाज का रिकॉर्ड
वैभव ने आईपीएल 2026 के 52वें मैच में गुजरात के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 3 छक्के लगाए और टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)