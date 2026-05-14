IPL 2026 Points Table: आरसीबी ने केकेआर को आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में विराट कोहली की नाबाद शतकीय पारी के दम पर 6 विकेट से हरा दिया और 2 अंक हासिल करते हुए अंकतालिका में टॉप पर पहुंच गई। आरसीबी के अब 16 अंक हो गए और वो बेहतरीन रन रेट के आधार पर पहले स्थान पर आ गया। अब गुजरात की टीम दूसरे नंबर पर खिसक गई जिसके भी 16 अंक ही हैं। आरसीबी के हार के बाद केकेआर को 2 अंक का नुकसान हुआ और ये टीम 9 अंक के साथ 8वें स्थान पर है।
आरसीबी और केकेआर मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बैटर्स की बात करें तो पहले नंबर पर हेनरिक क्लासेन बने हुए हैं जबकि केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली ने अभिषेक शर्मा और केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर कब्जा कर लिया। शुभमन गिल भी टॉप-5 से बाहर हो गए। पर्पल कैप अब भी आरसीबी के स्टार बॉलर भुवनेश्वर कुमार के नाम ही दर्ज है जिन्होंने 12 मैचों में कुल 22 विकेट लिए हैं।
आरसीबी बनाम केकेआर मैच के बाद अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|आरसीबी
|12
|8
|4
|16
|1.053
|गुजरात टाइटंस
|12
|8
|4
|16
|0.551
|सनराइजर्स हैदराबाद
|12
|7
|5
|14
|0.331
|पंजाब किंग्स
|11
|6
|4
|13
|0.428
|सीएसके
|11
|6
|5
|12
|0.185
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|12
|0.082
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|5
|7
|10
|-0.993
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|11
|4
|6
|9
|-0.198
|मुंबई इंडियंस
|11
|3
|8
|6
|-0.585
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|11
|3
|8
|6
|-0.907
आरसीबी बनाम केकेआर मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|12
|12
|508
|50.8
|153.94
|38
|23
|साई सुदर्शन
|12
|12
|501
|41.75
|155.11
|49
|22
|विराट कोहली
|12
|12
|484
|53.78
|165.75
|53
|18
|अभिषेक शर्मा
|12
|12
|481
|43.73
|209.13
|43
|37
|केएल राहुल
|12
|12
|477
|43.36
|177.99
|50
|24
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|भुवनेश्वर कुमार
|11
|43
|258
|21
|15.29
|321
|1
|0
|कगिसो रबाडा
|12
|46
|276
|21
|20.05
|421
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|11
|39.4
|238
|19
|19.21
|365
|0
|0
|प्रिंस यादव
|11
|41
|246
|16
|20.94
|335
|0
|0
|राशिद खान
|12
|41.5
|251
|16
|21.38
|342
|1
|0
कोहली के नाबाद शतक से जीता आरसीबी, केकेआर को मिली 6 विकेट से हार
आईपीएल 2026 का 57वां मैच आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी को जीत मिली और इस टीम ने अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। आरसीबी की इस जीत के हीरो कोहली रहे जिन्होंने नाबाद शतकीय पारी खेली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)