इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के पहले क्वालिफायर में मंगलवार (26 मई) को गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। गुजरात टाइटंस चौथी बार प्लेऑफ में पहुंची है। उसका यह सिर्फ पांचवां सीजन है। गिल का प्लेऑफ में प्रदर्शन शानदार है। उन्होंने 6 मैच में 58.2 और 158.15 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक भी शामिल है।

साई सुदर्शन का प्रदर्शन भी दमदार है। उनका औसत गिल से भी ज्यादा दमदार है। हार्दिक पंड्या तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। साई सुदर्शन ने 3 मैच में 73 के औसत और 172.44 के स्ट्राइक रेट से 219 रन बनाए हैं। 96 उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। 2022 में उन्होंने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 9 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी।

GT के प्लेऑफ में शीर्ष 5 बल्लेबाज IPL प्लेऑफ | समग्र आंकड़े गिल: रन और SR सुदर्शन: 3 मैच, 219 रन औसत की तुलना पूरा डेटा सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल — GT के प्लेऑफ में सर्वाधिक रन और एकमात्र शतक 2022 से 2025 तक 6 प्लेऑफ मैचों में गिल ने 291 रन बनाए — GT के किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा। 158.15 का स्ट्राइक रेट और 129 का सर्वोच्च स्कोर उन्हें GT का सबसे विस्फोटक और भरोसेमंद प्लेऑफ बल्लेबाज बनाता है। 291 कुल रन

(सर्वाधिक) 158.1 स्ट्राइक रेट 129 सर्वोच्च स्कोर

(एकमात्र शतक) 6 प्लेऑफ मैच

(2022–2025) 26 चौके 13 छक्के उभरता सितारा सुदर्शन — सिर्फ 3 मैचों में 219 रन, SR 172.44 B Sai Sudharsan ने 2023 से 2025 के बीच मात्र 3 प्लेऑफ मैचों में 219 रन बनाए — 73 के औसत और 172.44 के स्ट्राइक रेट के साथ। टॉप-5 में सर्वोच्च स्ट्राइक रेट और औसत उन्हें GT का सबसे प्रभावशाली नया नाम बनाता है। 172.4 स्ट्राइक रेट

(सर्वोच्च) 73 बल्लेबाजी औसत

(सर्वोच्च) 219 रन

(3 मैचों में) 96 सर्वोच्च स्कोर 23 चौके 8 छक्के तुलनात्मक विश्लेषण 5 बल्लेबाजों का औसत और स्ट्राइक रेट सुदर्शन का औसत 73 और SR 172.44 टॉप-5 में सर्वोच्च है, जबकि गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। पंड्या और मिलर ने फिनिशर की भूमिका में बेहद कम गेंदों में शानदार औसत बनाए रखा। शुभमन गिल सर्वाधिक रन बल्लेबाजी औसत 58.2 स्ट्राइक रेट 158.15 कुल रन 291 B Sai Sudharsan SR: सर्वोच्च बल्लेबाजी औसत 73.0 स्ट्राइक रेट 172.44 कुल रन 219 HH Pandya फिनिशर बल्लेबाजी औसत 65.5 स्ट्राइक रेट 147.19 कुल रन 131 DA Miller फिनिशर बल्लेबाजी औसत 43.0 स्ट्राइक रेट 165.07 कुल रन 104 खिलाड़ी Mat Runs HS Ave SR 100 50 4s 6s Shubman Gill 6 291 129 58.2 158.15 1 0 26 13 B Sai Sudharsan 3 219 96 73.0 172.44 0 2 23 8 HH Pandya 5 131 40* 65.5 147.19 0 0 11 5 DA Miller 3 104 68* 43.0 165.07 0 1 6 6 WP Saha 5 89 54 17.8 118.66 0 1 11 1 स्रोत: ESPN Cricinfo | IPL प्लेऑफ आंकड़े Jansatta InfoGenIE

हार्दिक पंड्या के 131 रन

गुजरात को पहले ही सीजन में चैंपियन बनाने वाले हार्दिक पंड्या ने 65.5 के औसत और 147.19 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए हैं। डेविड मिलर प्लेऑफ में गुजरात टाइटंस के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 3 मैच में 43 के औसत और 165.07 के स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाए हैं। नाबाद 68 उनका सर्वोच्च स्कोर है। ऋद्धिमान साहा पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 17.8 के औसत और 118.66 के स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाए हैं।

IPL प्लेऑफ में आरसीबी के टॉप-5 बल्लेबाज

आरसीबी के लिए प्लेऑफ में विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने आरसीबी के लिए प्लेऑफ में शतक लगाया है। कोहली ने 17 मैच में 26.4 और 121.1 के स्ट्राइक रेट से 396 रन बनाए हैं। नाबाद 70 उनका सर्वोच्च स्कोर है। पूरी खबर पढ़ें।