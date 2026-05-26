इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के पहले क्वालिफायर में मंगलवार (26 मई) को गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। गुजरात टाइटंस चौथी बार प्लेऑफ में पहुंची है। उसका यह सिर्फ पांचवां सीजन है। गिल का प्लेऑफ में प्रदर्शन शानदार है। उन्होंने 6 मैच में 58.2 और 158.15 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक भी शामिल है।
साई सुदर्शन का प्रदर्शन भी दमदार है। उनका औसत गिल से भी ज्यादा दमदार है। हार्दिक पंड्या तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। साई सुदर्शन ने 3 मैच में 73 के औसत और 172.44 के स्ट्राइक रेट से 219 रन बनाए हैं। 96 उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। 2022 में उन्होंने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 9 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी।
हार्दिक पंड्या के 131 रन
गुजरात को पहले ही सीजन में चैंपियन बनाने वाले हार्दिक पंड्या ने 65.5 के औसत और 147.19 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए हैं। डेविड मिलर प्लेऑफ में गुजरात टाइटंस के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 3 मैच में 43 के औसत और 165.07 के स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाए हैं। नाबाद 68 उनका सर्वोच्च स्कोर है। ऋद्धिमान साहा पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 17.8 के औसत और 118.66 के स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाए हैं।
IPL प्लेऑफ में आरसीबी के टॉप-5 बल्लेबाज
आरसीबी के लिए प्लेऑफ में विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने आरसीबी के लिए प्लेऑफ में शतक लगाया है। कोहली ने 17 मैच में 26.4 और 121.1 के स्ट्राइक रेट से 396 रन बनाए हैं। नाबाद 70 उनका सर्वोच्च स्कोर है। पूरी खबर पढ़ें।