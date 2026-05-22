इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (22 मई) को गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हराकर टॉप-2 में जगह पक्की कर ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) भी टॉप-2 में रहने की दावेदार है। उसके पहले से ही 18 अंक हैं और रनरेट 1.065 है। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास शुक्रवार (22 मई) को अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी से आगे निकलने का मौका होगा।
सनराइजर्स हैदराबाद के 16 अंक और 0.350 रनरेट है। आरसीबी से आगे निकलने के लिए उसे बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। सनराइजर्स हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उतनी ही बड़ी जीत दर्ज करनी होगी जितनी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 से 240 रन बनाने पर उसे 87 से 89 रन के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। पहले गेंदबाजी करते हुए 121 से 181 के लक्ष्य को 11 से 11.4 ओवर तक लक्ष्य हासिल करना होगा।
|#
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|NR
|PTS
|NRR
|1
|RCB (Q)
|13
|9
|4
|0
|18
|+1.065
|2
|GT (Q)
|14
|9
|5
|0
|18
|+0.695
|3
|SRH (Q)
|13
|8
|5
|0
|16
|+0.350
|4
|RR
|13
|7
|6
|0
|14
|+0.083
|5
|PBKS
|13
|6
|6
|1
|13
|+0.227
|6
|KKR
|13
|6
|6
|1
|13
|+0.011
|7
|CSK (E)
|14
|6
|8
|0
|12
|-0.345
|8
|DC
|13
|6
|7
|0
|12
|-0.871
|9
|MI (E)
|13
|4
|9
|0
|8
|-0.510
|10
|LSG (E)
|13
|4
|9
|0
|8
|-0.702
|SRH कुल रन
|जरूरी मार्जिन (रन)
|SRH का NRR
|RCB का NRR
|180
|87
|0.645
|0.637
|200
|87
|0.644
|0.642
|220
|88
|0.646
|0.644
|240
|89
|0.649
|0.645
|लक्ष्य (रन)
|चेज़ इन (ओवर)*
|SRH का NRR
|RCB का NRR
|121
|11.1
|0.657
|0.655
|141
|11.1
|0.659
|0.657
|161
|11.1
|0.6604 ^
|0.6602 ^
|181
|11.0
|0.668
|0.657
गुजरात बनाम CSK मैच के बाद अंकतालिका
गुजरात ने इस सीजन के 66वें मैच में सीएसके को 89 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के बाद गुजरात और सीएसके की टीम अंकतालिका में इस स्थान पर है। वहीं इस मैच के बाद वैभव से ऑरेंज कैप छिन गया और साई सुदर्शन ने बाजी मार ली। पूरी खबर पढ़ें।