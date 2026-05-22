इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (22 मई) को गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हराकर टॉप-2 में जगह पक्की कर ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) भी टॉप-2 में रहने की दावेदार है। उसके पहले से ही 18 अंक हैं और रनरेट 1.065 है। हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास शुक्रवार (22 मई) को अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी से आगे निकलने का मौका होगा।

सनराइजर्स हैदराबाद के 16 अंक और 0.350 रनरेट है। आरसीबी से आगे निकलने के लिए उसे बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। सनराइजर्स हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उतनी ही बड़ी जीत दर्ज करनी होगी जितनी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 से 240 रन बनाने पर उसे 87 से 89 रन के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। पहले गेंदबाजी करते हुए 121 से 181 के लक्ष्य को 11 से 11.4 ओवर तक लक्ष्य हासिल करना होगा।

IPL 2026 · लीग चरण अंतिम दौर IPL 2026: अंक तालिका और SRH के टॉप-2 के रास्ते लीग चरण के अंतिम आंकड़े शीर्ष टीम RCB अधिकतम अंक 18 SRH अंक 16 SRH NRR +0.350 अंक तालिका SRH बैटिंग पहले SRH चेज़ करे तो सभी टीमें नीचे की 6 अंक तालिका — PTS के आधार पर 1 RCB Q 18 +1.065 2 GT Q 18 +0.695 3 SRH Q 16 +0.350 4 RR टॉप 4 14 +0.083 5 PBKS बाहर 13 +0.227 6 KKR बाहर 13 +0.011 7 CSK E 12 -0.345 8 DC बाहर 12 -0.871 9 MI E 8 -0.510 10 LSG E 8 -0.702 विस्तृत अंक तालिका # टीम मैच जीत हार NR PTS NRR 1 RCB (Q) 13 9 4 0 18 +1.065 2 GT (Q) 14 9 5 0 18 +0.695 3 SRH (Q) 13 8 5 0 16 +0.350 4 RR 13 7 6 0 14 +0.083 5 PBKS 13 6 6 1 13 +0.227 6 KKR 13 6 6 1 13 +0.011 7 CSK (E) 14 6 8 0 12 -0.345 8 DC 13 6 7 0 12 -0.871 9 MI (E) 13 4 9 0 8 -0.510 10 LSG (E) 13 4 9 0 8 -0.702 मुख्य शर्त SRH को RCB से ऊपर जाने के लिए NRR में लगभग 0.30 का सुधार करना होगा। बड़े अंतर से जीत जरूरी — सिर्फ जीतना काफी नहीं। अगर SRH पहले बैटिंग करे — बनाम RCB जीत के लिए जरूरी रन-मार्जिन (बॉल्स के हिसाब से) SRH कुल रन जरूरी मार्जिन (रन) SRH का NRR RCB का NRR 180 87 0.645 0.637 200 87 0.644 0.642 220 88 0.646 0.644 240 89 0.649 0.645 चाहे SRH 180 बनाए या 240 — मार्जिन 87–89 रन के बीच ही रहेगा। यानी विशाल स्कोर से ज्यादा, बड़े अंतर की जरूरत है। चेज़ करने पर स्थिति चेज़ में SRH को 11 ओवर के अंदर लक्ष्य हासिल करना होगा — चाहे टार्गेट कुछ भी हो। तेज़ चेज़ = बेहतर NRR। अगर SRH चेज़ करे — बनाम RCB किस लक्ष्य को कितने ओवर में चेज़ करना होगा लक्ष्य (रन) चेज़ इन (ओवर)* SRH का NRR RCB का NRR 121 11.1 0.657 0.655 141 11.1 0.659 0.657 161 11.1 0.6604 ^ 0.6602 ^ 181 11.0 0.668 0.657 * चेज़ इन = इतने ओवर में लक्ष्य पाना जरूरी · ^ = अत्यंत करीबी अंतर, छोटी सी चूक भी नुकसानदेह Jansatta InfoGenIE

गुजरात बनाम CSK मैच के बाद अंकतालिका

गुजरात ने इस सीजन के 66वें मैच में सीएसके को 89 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के बाद गुजरात और सीएसके की टीम अंकतालिका में इस स्थान पर है। वहीं इस मैच के बाद वैभव से ऑरेंज कैप छिन गया और साई सुदर्शन ने बाजी मार ली। पूरी खबर पढ़ें।