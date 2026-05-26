इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) अपने अंतिम पड़ाव पर है। पहले क्वालिफायर में मंगलवार (28 अप्रैल) गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच में आरसीबी चाहेगी कि विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे सीनियर बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करें और टीम को लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचाए।
आरसीबी के लिए प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं, लेकिन उनका औसत और स्ट्राइक रेट काफी साधारण रहा है। कोहली ने 17 मैच में 26.4 और 121.1 के स्ट्राइक रेट से 396 रन बनाए हैं। नाबाद 70 उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 2 अर्धशतक गाए हैं। एबी डिविलियर्स ने 9 मैच में 268 और क्रिस गेल ने 7 मैच में 250 रन बनाए हैं।
रजत पाटीदार शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी
कप्तान रजत पाटीदार एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आरसीबी के लिए प्लेऑफ में शतक लगाया है। 2022 में उन्होंने शतक लगाकर इतिहास रचा था। वह प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे। उनका औसत 81.66 और स्ट्राइक रेट 172.53 का है। उन्होंने सिर्फ 5 मैच खेले हैं। मयंक अग्रवाल पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 128 रन बनाए हैं।
धर्मशाला में पहली बार खेलेगी गुजरात
शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस पहली बार धर्मशाला में खेलेगी। साल 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल में जुड़ी थी, लेकिन चार सत्र बाद भी वह एक भी मैच धर्मशाला में नहीं खेली है। पूरी खबर पढ़ें।