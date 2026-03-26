इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां संस्करण 28 मार्च से शुरू होने वाला है। इस सीजन से पहले पिछले 18 संस्करण में कभी भी कोई नॉन ओपनर बल्लेबाज ऑरेंज कैप नहीं जीता है। आपको बता दें कि ऑरेंज कैप का अवॉर्ड हर सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है। पिछले 18 सीजन में किसी ओपनर के अलावा कोई भी खिलाड़ी यह अवॉर्ड नहीं जीता है।

आईपीएल के पिछले 18 सीजन में एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा शुरुआत से अभी तक एक बार भी टी20 लीग में ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए। वहीं विराट कोहली ने दो सीजन में यह कैप जीती थी और बतौर ओपनर ही जलवा बिखेरा था। यानी अभी तक ऑरेंज कैप पर पहले सीजन से अभी तक सिर्फ ओपनर्स का ही जलवा रहा है।

अब सवाल यह है कि क्या आईपीएल 2026 में यह अटूट रिकॉर्ड ध्वस्त होगा। क्योंकि अपने में ही यह ताज्जुब की बात है कि पिछले 18 सीजन में ओपनर्स के अलावा कोई भी ऑरेंज कैप अपने नाम नहीं कर पाया है। इसकी शुरुआत 2008 में शॉन मार्श से हुई थी और 2025 में साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिली थी। आइए नजर डालते हैं साल 2008 से 2025 तक ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट:-

आईपीएल में अभी तक हर सीजन ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी

2008 : शॉन मार्श (किंग्स इलेवन पंजाब)- 616 रन

शॉन मार्श (किंग्स इलेवन पंजाब)- 616 रन 2009 : मैथ्यू हेडन (चेन्नई सुपर किंग्स)- 572 रन

मैथ्यू हेडन (चेन्नई सुपर किंग्स)- 572 रन 2010 : सचिन तेंदुलकर (मुंबई इंडियंस)- 618 रन

सचिन तेंदुलकर (मुंबई इंडियंस)- 618 रन 2011 : क्रिस गेल (आरसीबी)- 608 रन

क्रिस गेल (आरसीबी)- 608 रन 2012 : क्रिस गेल (आरसीबी)- 733 रन

क्रिस गेल (आरसीबी)- 733 रन 2013 : माइकल हसी (चेन्नई सुपर किंग्स)- 733 रन

माइकल हसी (चेन्नई सुपर किंग्स)- 733 रन 2014 : रॉबिन उथप्पा (कोलकाता नाइट राइडर्स)- 660 रन

रॉबिन उथप्पा (कोलकाता नाइट राइडर्स)- 660 रन 2015 : डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 562 रन

डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 562 रन 2016 : विराट कोहली (आरसीबी)- 973 रन

विराट कोहली (आरसीबी)- 973 रन 2017 : डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 641 रन

डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 641 रन 2018 : केन विलियमसन (सनराइजर्स हैदराबाद)- 735 रन

केन विलियमसन (सनराइजर्स हैदराबाद)- 735 रन 2019 : डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 692 रन

डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 692 रन 2020 : केएल राहुल (किंग्स इलेवन पंजाब)- 670 रन

केएल राहुल (किंग्स इलेवन पंजाब)- 670 रन 2021 : ऋतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स)- 635 रन

ऋतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स)- 635 रन 2022 : जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)- 863 रन

जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)- 863 रन 2023 : शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस)- 890 रन

शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस)- 890 रन 2024 : विराट कोहली (आरसीबी)- 741 रन

विराट कोहली (आरसीबी)- 741 रन 2025 : साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)- 759 रन

आईपीएल 2026 में टूटेगा यह रिकॉर्ड?

लिस्ट में यह साफ नजर आ रहा है कि हर सीजन अभी तक ओपनर्स ने ही ऑरेंज कैप जीती है। अब आईपीएल 2026 में कई ऐसे दावेदार हैं जो बतौर सलामी बल्लेबाज नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए भी ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं। सूर्यकुमार यादव, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार जैसे कई शानदार खिलाड़ी हैं जो इस बार पिछले 18 सीजन के इस मिथक को तोड़ने का दमखम रखते हैं।

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भारतीय टीम आईपीएल 2027 के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुट जाएगी। जून से जनवरी तक फिर टीम इंडिया को 6 टीमों के साथ 20 वनडे मुकाबले खेलने हैं। इस दौरान भारत को दो विदेशी दौरे भी करने होंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर