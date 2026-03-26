इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां संस्करण 28 मार्च से शुरू होने वाला है। इस सीजन से पहले पिछले 18 संस्करण में कभी भी कोई नॉन ओपनर बल्लेबाज ऑरेंज कैप नहीं जीता है। आपको बता दें कि ऑरेंज कैप का अवॉर्ड हर सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है। पिछले 18 सीजन में किसी ओपनर के अलावा कोई भी खिलाड़ी यह अवॉर्ड नहीं जीता है।
आईपीएल के पिछले 18 सीजन में एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा शुरुआत से अभी तक एक बार भी टी20 लीग में ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए। वहीं विराट कोहली ने दो सीजन में यह कैप जीती थी और बतौर ओपनर ही जलवा बिखेरा था। यानी अभी तक ऑरेंज कैप पर पहले सीजन से अभी तक सिर्फ ओपनर्स का ही जलवा रहा है।
अब सवाल यह है कि क्या आईपीएल 2026 में यह अटूट रिकॉर्ड ध्वस्त होगा। क्योंकि अपने में ही यह ताज्जुब की बात है कि पिछले 18 सीजन में ओपनर्स के अलावा कोई भी ऑरेंज कैप अपने नाम नहीं कर पाया है। इसकी शुरुआत 2008 में शॉन मार्श से हुई थी और 2025 में साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिली थी। आइए नजर डालते हैं साल 2008 से 2025 तक ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट:-
आईपीएल में अभी तक हर सीजन ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी
- 2008 : शॉन मार्श (किंग्स इलेवन पंजाब)- 616 रन
- 2009 : मैथ्यू हेडन (चेन्नई सुपर किंग्स)- 572 रन
- 2010 : सचिन तेंदुलकर (मुंबई इंडियंस)- 618 रन
- 2011 : क्रिस गेल (आरसीबी)- 608 रन
- 2012 : क्रिस गेल (आरसीबी)- 733 रन
- 2013 : माइकल हसी (चेन्नई सुपर किंग्स)- 733 रन
- 2014 : रॉबिन उथप्पा (कोलकाता नाइट राइडर्स)- 660 रन
- 2015 : डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 562 रन
- 2016 : विराट कोहली (आरसीबी)- 973 रन
- 2017 : डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 641 रन
- 2018 : केन विलियमसन (सनराइजर्स हैदराबाद)- 735 रन
- 2019 : डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)- 692 रन
- 2020 : केएल राहुल (किंग्स इलेवन पंजाब)- 670 रन
- 2021 : ऋतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स)- 635 रन
- 2022 : जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)- 863 रन
- 2023 : शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस)- 890 रन
- 2024 : विराट कोहली (आरसीबी)- 741 रन
- 2025 : साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस)- 759 रन
आईपीएल 2026 में टूटेगा यह रिकॉर्ड?
लिस्ट में यह साफ नजर आ रहा है कि हर सीजन अभी तक ओपनर्स ने ही ऑरेंज कैप जीती है। अब आईपीएल 2026 में कई ऐसे दावेदार हैं जो बतौर सलामी बल्लेबाज नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए भी ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं। सूर्यकुमार यादव, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार जैसे कई शानदार खिलाड़ी हैं जो इस बार पिछले 18 सीजन के इस मिथक को तोड़ने का दमखम रखते हैं।
यह भी पढ़ें- IPL के बाद शुरू होगा ‘Mission 2027’, 6 महीने में छह टीमों से ODI में भिड़ेगा भारत; रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेगी नजर
भारतीय टीम आईपीएल 2027 के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुट जाएगी। जून से जनवरी तक फिर टीम इंडिया को 6 टीमों के साथ 20 वनडे मुकाबले खेलने हैं। इस दौरान भारत को दो विदेशी दौरे भी करने होंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर