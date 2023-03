IPL: एमएस धोनी 2024 में भी आईपीएल खेल सकते हैं, माही के संन्यास से जुड़े सवाल पर सुरेश रैना ने जताई उम्मीद

सुरेश रैना का कहना है कि धोनी सीजन से पहले नेट्स में कड़ा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक साल से कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली है।

सुरेश रैना लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया महाराजास का हिस्सा हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। हर फ्रेंचाइजीस के खिलाड़ी टूर्नामेंट के लिए कमर कस रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी नेट प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहा रहे हैं। उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस बीच यह भी अटकलें लगाईं जा रही हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में यह आखिरी सीजन होगा? हालांकि, टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के उनके पूर्व साथी सुरेश रैना को लगता है कि एमएस धोनी जितने फिट हैं उसे देखकर लगता है कि वह अगला सीजन भी खेल सकते हैं। सुरेश रैना दोहा के कतर में खेली जा रही लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 में इंडिया महाराजास का हिस्सा हैं। सुरेश रैना ने आखिरी बार आईपीएल में 2021 सीजन में हिस्सा लिया था। उस साल सीएसके ने धोनी की कप्तानी में चौथी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। सुरेश रैना ने हालांकि यह भी आशंका जताई कि धोनी के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। रैना ने कहा कि यह सही है कि धोनी सीजन से पहले नेट्स में कड़ा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक साल से कोई पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है। धोनी ने पहले कहा था, ‘चेन्नई में नहीं खेलना और धन्यवाद कहना अनुचित होगा।’ ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या 2023 अपने सबसे सफल खिलाड़ियों और कप्तानों में से एक, जिन्होंने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, के लिए आखिरी आईपीएल साबित होगा? सुरेश रैना से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि धोनी अगले सत्र में पूर्व क्रिकेटर्स वाली लीग में उनके साथ शामिल हो सकते हैं? इस पर रैना ने कहा, ‘काश वह ऐसा कर पाता, लेकिन हमें देखना होगा कि उसकी प्रतिबद्धता क्या है। वह अगले साल भी IPL खेल सकता है, आप कुछ नहीं जानते।’ सुरेश रैना ने कहा, ‘वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिट दिख रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस साल प्रदर्शन कैसा रहता है। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके और (अंबाती) रायडू ने एक साल से टूर्नामेंट नहीं खेला है।’ रैना ने कहा, ‘मुझे लगता है कि टीम काफी मजबूत है। काफी युवा खिलाड़ी टीम में शामिल हो रहे हैं। (ऋतुराज) गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, जड्डू (रविंद्र जडेजा), (बेन) स्टोक्स, दीपक चाहर… और उस टीम में युवा और गतिशील खिलाड़ी ज्यादा हैं। देखते हैं कि वे कैसे खेलते हैं।’ सुरेश रैना का फोन कॉल रिसीव करते हैं एमएस धोनी यह पूछने पर क्या धोनी आपका फोन कॉल उठाते हैं, सुरेश रैना हंसते हुए कहते हैं, ‘वह उठाता है, हम संपर्क में रहते हैं। हां… जमकर अभ्यास कर रहे हैं। आपने उसके वीडियो (सीएसके सोशल मीडिया हैंडल पर) देखे होंगे। जिस तरह से वह बड़े शॉट (नेट्स में) खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा करेंगे और उन्हें जीत दिलाएंगे।’

