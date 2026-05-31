इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन देकर 2 विकेट झटके, लेकिन डेथ ओवर्स में वह सिर्फ एक ही सफलता हासिल कर पाए। इस तरह से वह आईपीएल के डेथ ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ड्वेन ब्रावो से आगे निकलने चूक गए।

आईपीएल डेथ ओवर्स में केवल ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार ही 100 से ज्यादा विकेट ले सके हैं। ब्रावो को 102 विकेट हैं। भुवनेश्वर के 101 विकेट हैं। आईपीएल 2026 में 28 विकेट चटकाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने डेथ ओवर्स में 8 विकेट झटके हैं। ब्रावो ने 125 पारी में 102 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 164 पारियों में 101 विकेट लिए हैं।

हर्षल पटेल भी टॉप-5 में

आईपीएल डेथ ओवर्स में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज लसिथ मलिंगा है। उन्होंने 109 पारियों में 90 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 139 पारियों में 87 विकेट लिए हैं। हर्षल पटेल ने 83 पारियों में 70 विकेट लिए हैं। ब्रावो और मलिंगा को छोड़कर तीनों गेंदबाज अभी भी आईपीएल का हिस्सा हैं।

IPL — सर्वकालिक डेथ ओवर डेथ ओवर के पाँच शेर IPL इतिहास के सबसे खतरनाक डेथ ओवर गेंदबाज़ DJ Bravo 102 विकेट B Kumar 101 विकेट SL Malinga 90 विकेट JJ Bumrah 87 विकेट HV Patel 70 विकेट क्रमांक 1 DJ Bravo तेज़ गेंदबाज़ — वेस्टइंडीज़ 102 डेथ ओवर विकेट विशेषता IPL के सबसे सफल डेथ ओवर विशेषज्ञ ड्वेन ब्रावो IPL इतिहास में डेथ ओवरों के निर्विवाद बादशाह हैं। 125 पारियों में 102 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया कि स्लोअर बॉल और यॉर्कर का संयोजन आखिरी ओवरों में सबसे घातक हथियार है। उनकी इकॉनमी 9.73 रही। 9.73 इकॉनमी रेट 17.74 गेंदबाज़ी औसत 155.76 स्ट्राइक रेट 125 पारियाँ 1115 गेंदें डाली 88 छक्के खाए क्रमांक 2 B Kumar तेज़ गेंदबाज़ — भारत 101 डेथ ओवर विकेट विशेषता स्विंग और यॉर्कर का भारतीय उस्ताद भुवनेश्वर कुमार ने 164 पारियों में 101 विकेट लेकर IPL में अपनी अलग पहचान बनाई। सबसे ज़्यादा पारियों में खेलते हुए लगातार विकेट लेना उनकी असली ताकत है। स्विंग और धीमी गेंदों का मिश्रण उन्हें डेथ ओवरों में विश्वसनीय बनाता है। 9.44 इकॉनमी रेट 21.26 गेंदबाज़ी औसत 151.42 स्ट्राइक रेट 164 पारियाँ 1365 गेंदें डाली 82 छक्के खाए क्रमांक 3 SL Malinga तेज़ गेंदबाज़ — श्रीलंका 90 डेथ ओवर विकेट विशेषता यॉर्कर किंग — सबसे किफ़ायती डेथ गेंदबाज़ लसिथ मलिंगा इस सूची में सबसे कम इकॉनमी (7.82) वाले गेंदबाज़ हैं। राउंड-आर्म एक्शन से निकलने वाले यॉर्करों ने बल्लेबाज़ों को हमेशा हैरान किया। 109 पारियों में 90 विकेट — दक्षता का बेमिसाल नमूना। 7.82 इकॉनमी रेट 13.28 गेंदबाज़ी औसत 123.26 स्ट्राइक रेट 109 पारियाँ 917 गेंदें डाली 41 छक्के खाए क्रमांक 4 JJ Bumrah तेज़ गेंदबाज़ — भारत 87 डेथ ओवर विकेट विशेषता अनूठे एक्शन का जादूगर — दूसरे सबसे किफ़ायती जसप्रीत बुमराह का अनूठा बॉलिंग एक्शन और लो-फुल-टॉस यॉर्कर उन्हें डेथ ओवरों में बेहद घातक बनाते हैं। 8.32 की इकॉनमी के साथ 139 पारियों में 87 विकेट — निरंतरता और दक्षता का संगम। 8.32 इकॉनमी रेट 20.11 गेंदबाज़ी औसत 132.5 स्ट्राइक रेट 139 पारियाँ 1261 गेंदें डाली 62 छक्के खाए क्रमांक 5 HV Patel तेज़ गेंदबाज़ — भारत 70 डेथ ओवर विकेट विशेषता सबसे तेज़ स्ट्राइक रेट — चेंजअप का माहिर हर्षल पटेल इस सूची में सबसे तेज़ स्ट्राइक रेट (157.66) वाले गेंदबाज़ हैं — यानी सबसे जल्दी विकेट लेते हैं। 83 पारियों में 70 विकेट। चेंजअप और स्लोअर बाउंसर उनके मुख्य हथियार हैं। 10.17 इकॉनमी रेट 17.01 गेंदबाज़ी औसत 157.66 स्ट्राइक रेट 83 पारियाँ 702 गेंदें डाली 70 छक्के खाए स्रोत: ESPNcricinfo | IPL सर्वकालिक डेथ ओवर आँकड़े Jansatta InfoGenIE

वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी के नाम ऑरेंज कैप हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 48.50 के औसत और 237.31 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।