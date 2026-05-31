इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आखिरी ओवर अक्सर मैच का रुख बदल देता है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने इस ओवर को रन बरसाने का मंच बना दिया। पारी के 20वें ओवर में 25 या उससे अधिक रन बनाना टी20 क्रिकेट की सबसे कठिन उपलब्धियों में से एक माना जाता है। आईपीएल के इतिहास में पारी के अंतिम ओवर में 25 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा गिने-चुने बल्लेबाजों ने ही किया है।

इस सूची में रविंद्र जडेजा सबसे ऊपर हैं। रविंद्र जडेजा ने 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी ओवर में 36 रन ठोककर रिकॉर्ड बनाया था। रोमारियो शेफर्ड, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या और हाल ही में डोनोवन फेरेरा जैसे बल्लेबाजों ने भी अंतिम ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर अपने नाम इस खास सूची में दर्ज कराए हैं।

डोनोवन फेरेरा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की पारी के अंतिम ओवर में 26 रन बटोरकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास में पारी के अंतिम ओवर में 25 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में।

IPL की एक पारी के अंतिम ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-15 बल्लेबाज