इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आखिरी ओवर अक्सर मैच का रुख बदल देता है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने इस ओवर को रन बरसाने का मंच बना दिया। पारी के 20वें ओवर में 25 या उससे अधिक रन बनाना टी20 क्रिकेट की सबसे कठिन उपलब्धियों में से एक माना जाता है। आईपीएल के इतिहास में पारी के अंतिम ओवर में 25 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा गिने-चुने बल्लेबाजों ने ही किया है।
इस सूची में रविंद्र जडेजा सबसे ऊपर हैं। रविंद्र जडेजा ने 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी ओवर में 36 रन ठोककर रिकॉर्ड बनाया था। रोमारियो शेफर्ड, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या और हाल ही में डोनोवन फेरेरा जैसे बल्लेबाजों ने भी अंतिम ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर अपने नाम इस खास सूची में दर्ज कराए हैं।
डोनोवन फेरेरा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की पारी के अंतिम ओवर में 26 रन बटोरकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास में पारी के अंतिम ओवर में 25 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में।
IPL की एक पारी के अंतिम ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-15 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|बल्लेबाज द्वारा अंतिम ओवर में बनाए गए रन
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान, शहर
|तिथि
|रविंद्र जडेजा
|36 रन
|चेन्नई सुपर किंग्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|25 अप्रैल 2021
|रोमारियो शेफर्ड
|32 रन
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|7 अप्रैल 2024
|ऋषभ पंंत
|30 रन
|दिल्ली कैपिटल्स
|गुजरात टाइटंस
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|24 अप्रैल 2024
|रिंकू सिंह
|30 रन
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|9 अप्रैल 2023
|श्रेयस अय्यर
|28 रन
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|27 अप्रैल 2018
|हार्दिक पंड्या
|28 रन
|राइजिंग पुणे सुपरजायंट
|मुंबई इंडियंस
|महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
|6 अप्रैल 2017
|अब्दुल समद
|26 रन
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
|19 अप्रैल 2025
|जोफ्रा आर्चर
|26 रन
|राजस्थान रॉयल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह
|22 सितंबर 2020
|एबी डिविलियर्स
|26 रन
|पुणे वॉरियर्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
|2 मई 2013
|डोनोवन फेरेरा
|26 रन
|गुजरात टाइटंस
|राजस्थान रॉयल्स
|महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
|29 मई 2026
|हार्दिक पंड्या
|26 रन
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई इंडियंस जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबुधाबी
|25 अक्टूबर 2020
|ऋषभ पंत
|26 रन
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|सनराइजर्स हैदराबाद अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली
|10 मई 2018
|रोहित शर्मा
|26 रन
|मुंबई इंडियंस
|किंग्स XI पंजाब
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|29 अप्रैल 2013
|मार्कस स्टोइनिस
|26 रन
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पंजाब किंग्स
|राजीव गांधी इंटरनेशल स्टेडियम, हैदराबाद
|12 अप्रैल 2025
|अभिषेक पोरेल
|25 रन
|पंजाब किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
|23 मार्च 2024