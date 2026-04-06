इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं, बल्कि चौकों-छक्कों की उस आतिशबाजी का नाम है, जिसने क्रिकेट को और भी रोमांचक बना दिया है। बल्लेबाज जब लय में होता है तो गेंदबाजों की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं और स्टेडियम में सिर्फ चौके-छक्के ही पड़ते नजर आते हैं।

क्रिस गेल की 175 रन की ऐतिहासिक पारी हो या आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अभिषेक शर्मा की 141 रन की धमाकेदार पारी। इन पारियों में ज्यादातर रन चौके-छक्कों से ही आए हैं। आईपीएल के इतिहास में कई ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी पावर-हिटिंग से मैच का रुख पलट दिया और रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई।

इस लेख में उन बल्लेबाजों के आंकड़े दिए गए हैं, जिन्होंने आईपीएल में एक ही पारी में चौके-छक्कों से सबसे ज्यादा रन बनाकर गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। सूची में अभिषेक शर्मा नंबर वन भारतीय हैं। अभिषेक शर्मा ने 141 रन की पारी में 116 रन चौके-छक्कों से बनाए थे। वह ओवरऑल सूची में तीसरे नंबर पर हैं। यशस्वी जायसवाल नंबर 2 भारतीय, जबकि ओवरऑल चौथे नंबर पर हैं। वैभव सूर्यवंशी इस सूची में दसवें नंबर पर हैं।

IPL की 1 पारी में चौके-छक्कों से सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज

रैंक खिलाड़ी 1 पारी में बनाए गए रन गेंदें चौके छक्के 4+6 से बने रन स्ट्राइक रेट टीम विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख 1 क्रिस गेल 175 66 13 17 154 265.15 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पुणे वॉरियर्स बेंगलुरु 23 अप्रैल 2013 2 ब्रेंडन मैकुलम 158 73 10 13 118 216.43 कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु 18 अप्रैल 2008 3 अभिषेक शर्मा 141 55 14 10 116 256.36 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स हैदराबाद 12 अप्रैल 2025 4 एबी डिविलियर्स 129 52 10 12 112 248.07 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात लायंस बेंगलुरु 14 मई 2016 4 यशस्वी जायसवाल 124 62 16 8 112 200 राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम 30 अप्रैल 2023 5 क्रिस गेल 128 62 7 13 106 206.45 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) दिल्ली 17 मई 2012 6 सनत जयसूर्या 114 48 9 11 102 237.5 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स वानखेड़े स्टेडियम 14 मई 2008 6 ऋषभ पंत 128 63 15 7 102 203.17 दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली 10 मई 2018 7 क्रिस गेल 117 57 7 12 100 205.26 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) बेंगलुरु 06 मई 2015 7 एबी डिविलियर्स 133 59 19 4 100 225.42 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम 10 मई 2015 7 क्विंटन डीकॉक 140 70 10 10 100 200 लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स डीवाई पाटिल स्टेडियम 18 मई 2022 8 मुरली विजय 127 56 8 11 98 226.78 चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स चेन्नई 03 अप्रैल 2010 8 केएल राहुल 132 69 14 7 98 191.3 किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दुबई (DICS) 24 सितंबर 2020 9 एडम गिलक्रिस्ट 109 47 9 10 96 231.91 डेक्कन चार्जर्स मुंबई इंडियंस डीवाई पाटिल स्टेडियम 27 अप्रैल 2008 9 वीरेंद्र सहवाग 122 58 12 8 96 210.34 किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) चेन्नई सुपर किंग्स वानखेड़े स्टेडियम 30 मई 2014 9 विराट कोहली 113 50 12 8 96 226 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) बेंगलुरु 18 मई 2016 10 क्रिस गेल 107 49 10 9 94 218.36 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) बेंगलुरु 06 मई 2011 10 वैभव सूर्यवंशी 101 38 7 11 94 265.78 राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस जयपुर 28 अप्रैल 2025 11 शेन वाटसन 117 57 11 8 92 205.26 चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद वानखेड़े स्टेडियम 27 मई 2018 11 जोस बटलर 124 64 11 8 92 193.75 राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली 02 मई 2021 11 ऋषभ पंत 118 61 11 8 92 193.44 लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लखनऊ 27 मई 2025

रोचक तथ्य (Interesting Facts)

RCB का जलवा: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने इस सूची में कई शीर्ष स्कोर बनाए हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने इस सूची में कई शीर्ष स्कोर बनाए हैं। गेल का दबदबा: क्रिस गेल इस सूची में कई बार शामिल हैं, जो उनकी पावर-हिटिंग का सबूत है।

क्रिस गेल इस सूची में कई बार शामिल हैं, जो उनकी पावर-हिटिंग का सबूत है। नई पीढ़ी की एंट्री: अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी जैसे नए खिलाड़ियों ने हालिया वर्षों में धमाकेदार एंट्री की है।

अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी जैसे नए खिलाड़ियों ने हालिया वर्षों में धमाकेदार एंट्री की है। छक्कों का असर: शीर्ष पारियों में छक्कों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि बाउंड्री से बने रन अधिक हैं।

RCB से हारकर भी CSK ने बनाया IPL में बड़ा रिकॉर्ड, 200 प्लस रन बनाकर बेंगलुरु को छोड़ा पीछे

आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हराया। इस हार के बावजूद सीएसके ने आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मैच में 251 रन के जवाब में सीएसके की टीम ने भी 207 रन बना लिए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



