इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं, बल्कि चौकों-छक्कों की उस आतिशबाजी का नाम है, जिसने क्रिकेट को और भी रोमांचक बना दिया है। बल्लेबाज जब लय में होता है तो गेंदबाजों की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं और स्टेडियम में सिर्फ चौके-छक्के ही पड़ते नजर आते हैं।

क्रिस गेल की 175 रन की ऐतिहासिक पारी हो या आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अभिषेक शर्मा की 141 रन की धमाकेदार पारी। इन पारियों में ज्यादातर रन चौके-छक्कों से ही आए हैं। आईपीएल के इतिहास में कई ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी पावर-हिटिंग से मैच का रुख पलट दिया और रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई।

इस लेख में उन बल्लेबाजों के आंकड़े दिए गए हैं, जिन्होंने आईपीएल में एक ही पारी में चौके-छक्कों से सबसे ज्यादा रन बनाकर गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। सूची में अभिषेक शर्मा नंबर वन भारतीय हैं। अभिषेक शर्मा ने 141 रन की पारी में 116 रन चौके-छक्कों से बनाए थे। वह ओवरऑल सूची में तीसरे नंबर पर हैं। यशस्वी जायसवाल नंबर 2 भारतीय, जबकि ओवरऑल चौथे नंबर पर हैं। वैभव सूर्यवंशी इस सूची में दसवें नंबर पर हैं।

IPL की 1 पारी में चौके-छक्कों से सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ी1 पारी में बनाए गए रनगेंदेंचौकेछक्के4+6 से बने रनस्ट्राइक रेटटीमविपक्षी टीममैदानमैच की तारीख
1क्रिस गेल175661317154265.15रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुपुणे वॉरियर्सबेंगलुरु23 अप्रैल 2013
2ब्रेंडन मैकुलम158731013118216.43कोलकाता नाइट राइडर्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबेंगलुरु18 अप्रैल 2008
3अभिषेक शर्मा141551410116256.36सनराइजर्स हैदराबादपंजाब किंग्सहैदराबाद12 अप्रैल 2025
4एबी डिविलियर्स129521012112248.07रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुजरात लायंसबेंगलुरु14 मई 2016
4यशस्वी जायसवाल12462168112200राजस्थान रॉयल्समुंबई इंडियंसवानखेड़े स्टेडियम30 अप्रैल 2023
5क्रिस गेल12862713106206.45रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)दिल्ली17 मई 2012
6सनत जयसूर्या11448911102237.5मुंबई इंडियंसचेन्नई सुपर किंग्सवानखेड़े स्टेडियम14 मई 2008
6ऋषभ पंत12863157102203.17दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)सनराइजर्स हैदराबाददिल्ली10 मई 2018
7क्रिस गेल11757712100205.26रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुकिंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)बेंगलुरु06 मई 2015
7एबी डिविलियर्स13359194100225.42रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंसवानखेड़े स्टेडियम10 मई 2015
7क्विंटन डीकॉक140701010100200लखनऊ सुपर जायंट्सकोलकाता नाइट राइडर्सडीवाई पाटिल स्टेडियम18 मई 2022
8मुरली विजय1275681198226.78चेन्नई सुपर किंग्सराजस्थान रॉयल्सचेन्नई03 अप्रैल 2010
8केएल राहुल1326914798191.3किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदुबई (DICS)24 सितंबर 2020
9एडम गिलक्रिस्ट1094791096231.91डेक्कन चार्जर्समुंबई इंडियंसडीवाई पाटिल स्टेडियम27 अप्रैल 2008
9वीरेंद्र सहवाग1225812896210.34किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)चेन्नई सुपर किंग्सवानखेड़े स्टेडियम30 मई 2014
9विराट कोहली1135012896226रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुकिंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)बेंगलुरु18 मई 2016
10क्रिस गेल1074910994218.36रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुकिंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)बेंगलुरु06 मई 2011
10वैभव सूर्यवंशी1013871194265.78राजस्थान रॉयल्सगुजरात टाइटंसजयपुर28 अप्रैल 2025
11शेन वाटसन1175711892205.26चेन्नई सुपर किंग्ससनराइजर्स हैदराबादवानखेड़े स्टेडियम27 मई 2018
11जोस बटलर1246411892193.75राजस्थान रॉयल्ससनराइजर्स हैदराबाददिल्ली02 मई 2021
11ऋषभ पंत1186111892193.44लखनऊ सुपर जायंट्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुलखनऊ27 मई 2025

रोचक तथ्य (Interesting Facts)

  • RCB का जलवा: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने इस सूची में कई शीर्ष स्कोर बनाए हैं।
  • गेल का दबदबा: क्रिस गेल इस सूची में कई बार शामिल हैं, जो उनकी पावर-हिटिंग का सबूत है।
  • नई पीढ़ी की एंट्री: अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी जैसे नए खिलाड़ियों ने हालिया वर्षों में धमाकेदार एंट्री की है।
  • छक्कों का असर: शीर्ष पारियों में छक्कों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि बाउंड्री से बने रन अधिक हैं।

RCB से हारकर भी CSK ने बनाया IPL में बड़ा रिकॉर्ड, 200 प्लस रन बनाकर बेंगलुरु को छोड़ा पीछे

आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हराया। इस हार के बावजूद सीएसके ने आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मैच में 251 रन के जवाब में सीएसके की टीम ने भी 207 रन बना लिए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।