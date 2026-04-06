इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं, बल्कि चौकों-छक्कों की उस आतिशबाजी का नाम है, जिसने क्रिकेट को और भी रोमांचक बना दिया है। बल्लेबाज जब लय में होता है तो गेंदबाजों की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं और स्टेडियम में सिर्फ चौके-छक्के ही पड़ते नजर आते हैं।
क्रिस गेल की 175 रन की ऐतिहासिक पारी हो या आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अभिषेक शर्मा की 141 रन की धमाकेदार पारी। इन पारियों में ज्यादातर रन चौके-छक्कों से ही आए हैं। आईपीएल के इतिहास में कई ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपनी पावर-हिटिंग से मैच का रुख पलट दिया और रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई।
इस लेख में उन बल्लेबाजों के आंकड़े दिए गए हैं, जिन्होंने आईपीएल में एक ही पारी में चौके-छक्कों से सबसे ज्यादा रन बनाकर गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। सूची में अभिषेक शर्मा नंबर वन भारतीय हैं। अभिषेक शर्मा ने 141 रन की पारी में 116 रन चौके-छक्कों से बनाए थे। वह ओवरऑल सूची में तीसरे नंबर पर हैं। यशस्वी जायसवाल नंबर 2 भारतीय, जबकि ओवरऑल चौथे नंबर पर हैं। वैभव सूर्यवंशी इस सूची में दसवें नंबर पर हैं।
IPL की 1 पारी में चौके-छक्कों से सबसे ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाज
|रैंक
|खिलाड़ी
|1 पारी में बनाए गए रन
|गेंदें
|चौके
|छक्के
|4+6 से बने रन
|स्ट्राइक रेट
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच की तारीख
|1
|क्रिस गेल
|175
|66
|13
|17
|154
|265.15
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|पुणे वॉरियर्स
|बेंगलुरु
|23 अप्रैल 2013
|2
|ब्रेंडन मैकुलम
|158
|73
|10
|13
|118
|216.43
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|18 अप्रैल 2008
|3
|अभिषेक शर्मा
|141
|55
|14
|10
|116
|256.36
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|12 अप्रैल 2025
|4
|एबी डिविलियर्स
|129
|52
|10
|12
|112
|248.07
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुजरात लायंस
|बेंगलुरु
|14 मई 2016
|4
|यशस्वी जायसवाल
|124
|62
|16
|8
|112
|200
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|वानखेड़े स्टेडियम
|30 अप्रैल 2023
|5
|क्रिस गेल
|128
|62
|7
|13
|106
|206.45
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|दिल्ली
|17 मई 2012
|6
|सनत जयसूर्या
|114
|48
|9
|11
|102
|237.5
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|वानखेड़े स्टेडियम
|14 मई 2008
|6
|ऋषभ पंत
|128
|63
|15
|7
|102
|203.17
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली
|10 मई 2018
|7
|क्रिस गेल
|117
|57
|7
|12
|100
|205.26
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|बेंगलुरु
|06 मई 2015
|7
|एबी डिविलियर्स
|133
|59
|19
|4
|100
|225.42
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई इंडियंस
|वानखेड़े स्टेडियम
|10 मई 2015
|7
|क्विंटन डीकॉक
|140
|70
|10
|10
|100
|200
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|डीवाई पाटिल स्टेडियम
|18 मई 2022
|8
|मुरली विजय
|127
|56
|8
|11
|98
|226.78
|चेन्नई सुपर किंग्स
|राजस्थान रॉयल्स
|चेन्नई
|03 अप्रैल 2010
|8
|केएल राहुल
|132
|69
|14
|7
|98
|191.3
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दुबई (DICS)
|24 सितंबर 2020
|9
|एडम गिलक्रिस्ट
|109
|47
|9
|10
|96
|231.91
|डेक्कन चार्जर्स
|मुंबई इंडियंस
|डीवाई पाटिल स्टेडियम
|27 अप्रैल 2008
|9
|वीरेंद्र सहवाग
|122
|58
|12
|8
|96
|210.34
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|चेन्नई सुपर किंग्स
|वानखेड़े स्टेडियम
|30 मई 2014
|9
|विराट कोहली
|113
|50
|12
|8
|96
|226
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|बेंगलुरु
|18 मई 2016
|10
|क्रिस गेल
|107
|49
|10
|9
|94
|218.36
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स)
|बेंगलुरु
|06 मई 2011
|10
|वैभव सूर्यवंशी
|101
|38
|7
|11
|94
|265.78
|राजस्थान रॉयल्स
|गुजरात टाइटंस
|जयपुर
|28 अप्रैल 2025
|11
|शेन वाटसन
|117
|57
|11
|8
|92
|205.26
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|वानखेड़े स्टेडियम
|27 मई 2018
|11
|जोस बटलर
|124
|64
|11
|8
|92
|193.75
|राजस्थान रॉयल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली
|02 मई 2021
|11
|ऋषभ पंत
|118
|61
|11
|8
|92
|193.44
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ
|27 मई 2025
रोचक तथ्य (Interesting Facts)
- RCB का जलवा: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने इस सूची में कई शीर्ष स्कोर बनाए हैं।
- गेल का दबदबा: क्रिस गेल इस सूची में कई बार शामिल हैं, जो उनकी पावर-हिटिंग का सबूत है।
- नई पीढ़ी की एंट्री: अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी जैसे नए खिलाड़ियों ने हालिया वर्षों में धमाकेदार एंट्री की है।
- छक्कों का असर: शीर्ष पारियों में छक्कों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि बाउंड्री से बने रन अधिक हैं।
RCB से हारकर भी CSK ने बनाया IPL में बड़ा रिकॉर्ड, 200 प्लस रन बनाकर बेंगलुरु को छोड़ा पीछे
आईपीएल 2026 के 11वें मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हराया। इस हार के बावजूद सीएसके ने आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मैच में 251 रन के जवाब में सीएसके की टीम ने भी 207 रन बना लिए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।