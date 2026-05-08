आईपीएल 2026 में 200 प्लस रनों का आंकड़ा आम बात नजर आ रहा है। इस सीजन अभी तक 50 मैचों में से 36 मैचों में किसी ना किसी टीम ने कम से कम 200 प्लस रनों का आंकड़ा जरूर छुआ है। वहीं एक मौका ऐसा भी था जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने 265 रन का लक्ष्य भी चेज कर लिया था। फिर RCB बनाम SRH मैच 2024 का वह रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है जिसमें एक मैच में सबसे ज्यादा रन बने थे।
अगर आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा रनों के मामले की बात करें तो 2026 में 200 प्लस रनों की बाढ़ के बावजूद अभी तक एक मैच में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। यह रिकॉर्ड है 2024 के उस मैच के नाम जब आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक मैच में 549 रन बने थे। यह आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा मैच रहा है रनों के लिहाज से।
साथ ही टॉप 6 की बात करें तो सिर्फ एक मैच ही इस लिस्ट में 2026 का शामिल है। टॉप 6 मैचों में साल 2024 के चार मुकाबले शामिल हैं जब एक मैच में रनों का अंबार लगा था। अभी तक आईपीएल में कुल छह मैच ही ऐसे हुए हैं जिसमें 500 प्लस रन ओवरऑल बने हैं। उसमें से चार मुकाबले 2024 के हैं और एक 2025 व एक 2026 का है।
IPL के एक मैच में बने सबसे ज्यादा रनों की सूची
|टीम 1
|टीम 2
|कुल रन
|कुल विकेट
|ओवर
|रन रेट
|स्थान
|मैच की तारीख
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|सनराइजर्स हैदराबाद
|549
|10
|40.0
|13.72
|बेंगलुरु
|15 अप्रैल 2024
|दिल्ली कैपिटल्स
|पंजाब किंग्स
|529
|6
|38.5
|13.62
|दिल्ली
|25 अप्रैल 2026
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|528
|12
|40.0
|13.2
|हैदराबाद
|23 मार्च 2025
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|पंजाब किंग्स
|523
|8
|38.4
|13.52
|कोलकाता, ईडन गार्डन्स
|26 अप्रैल 2024
|सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई इंडियंस
|523
|8
|40.0
|13.07
|हैदराबाद
|27 मार्च 2024
|दिल्ली कैपिटल्स
|मुंबई इंडियंस
|504
|13
|40.0
|12.6
|दिल्ली
|27 अप्रैल 2024
|मुंबई इंडियंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|492
|9
|38.4
|12.72
|मुंबई, वानखेड़े
|29 अप्रैल 2026
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पंजाब किंग्स
|492
|8
|38.3
|12.77
|हैदराबाद
|12 अप्रैल 2025
|गुजरात टाइटंस
|पंजाब किंग्स
|475
|10
|40.0
|11.87
|अहमदाबाद
|25 मार्च 2025
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|472
|10
|40.0
|11.8
|कोलकाता, ईडन गार्डन्स
|8 अप्रैल 2025
यशस्वी नंबर 1, अभिषेक-इशान भी शामिल; IPL की सभी 10 टीमों के लिए सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट
आईपीएल 2026 में अभिषेक शर्मा 15 गेंद पर हैदराबाद के लिए और वैभव सूर्यवंशी तीन बार 15 गेंद पर राजस्थान के लिए पचासा ठोक चुके हैं। जानते हैं आईपीएल में सभी 10 टीमों के लिए सबसे तेज पचासा लगाने वाले खिलाड़ियों के नाम:-