कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर के कई खेल टूर्नामेंट को रद्द या स्थगित किया गया है। इस लिस्ट में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का नाम भी जुड़ सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण पहले टूर्नामेंट को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच 29 मार्च को मुंबई में होना था। अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस पर आधिकारिक बयना नहीं दिया है, लेकिन हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अब यह निश्चित हो गया है कि आईपीएल का ये सीजन कोरोनावायरस के कारण नहीं होगा।

बोर्ड आधिकारिक बयान से पहले विदेशी खिलाड़ियों के वीजा पर भारत सरकार और खेल मंत्रालय के निर्णय का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड 15 अप्रैल के बाद आईपीएल फ्रैंचाइजियों को इस मुद्दे पर संबोधिक करेगा। तब तक 21 दिनों का लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अगले साल टूर्नामेंट के लिए नीलामी नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि खिलाड़ी उसी टीम में रहेंगे जिसमें उन्हें रखा गया है।

आईपीएल प्रशासन के एक सूत्र ने बताया, ‘‘इस साल आईपीएल नहीं होगा। अब यह अगले साल होगा। हम सभी जानते हैं कि देश में इस समय स्थिति कैसी है और कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा। स्टेडियम में सोशल डिस्टेंशिंग नहीं हो सकती है। अगले साल आईपीएल खेलना बेहतर है। इसके अलावा अगले साल नीलामी भी नहीं होगा। सरकार की ओर से अंतिम पुष्टि मिलने के बाद ही हम फ्रैंचाइजियों को सूचित करेंगे।’’

We are in this together

Spread the word

Stay home

Stay safe pic.twitter.com/vS5wF4oUfx

— IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2020