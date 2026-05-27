आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस की टीम को 92 रन से करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार का सबसे प्रमुख कारणों में से एक रहा इन फॉर्म साई सुदर्शन का जल्दी आउट होना। साई इस मैच में हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। एक होता है आमतौर पर बल्ला लगना या पैर लगना लेकिन साई सुदर्शन का बल्ला छूटा और विकेट पर जा लगा। वह आईपीएल इतिहास में दूसरी बार हिट विकेट हुए।

आईपीएल के इतिहास में अभी तक साई सुदर्शन समेत कुल 15 खिलाड़ी हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे हैं। इसमें 11 भारतीय और 4 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। साई सुदर्शन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो दो बार आईपीएल में हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे।

IPL इतिहास में हिट विकेट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस) — इस तरह दो बार आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी ( 2022 और 2026 )

— इस तरह दो बार आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी ( ) मुसावीर खोटे (मुंबई इंडियंस, 2008)

मिसबाह-उल-हक (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2008)

स्वप्निल असनोदकर (राजस्थान रॉयल्स, 2009)

रविंद्र जडेजा (चेन्नई सुपर किंग्स, 2012)

सौरभ तिवारी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2012)

युवराज सिंह (सनराइजर्स हैदराबाद, 2016)

दीपक हुड्डा (सनराइजर्स हैदराबाद, 2016)

डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद, 2016)

शेल्डन जैक्सन (कोलकाता नाइट राइडर्स, 2017)

रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स, 2019)

हार्दिक पंड्या (मुंबई इंडियंस, 2020)

राशिद खान (सनराइजर्स हैदराबाद, 2020)

जॉनी बेयरस्टो (सनराइजर्स हैदराबाद, 2021)

आयुष बडोनी (लखनऊ सुपर जायंट्स, 2023)

अभिनव मनोहर (गुजरात टाइटंस, 2025)

क्रुणाल पंड्या (लखनऊ सुपर जायंट्स, 2025)

सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे ज्यादा खिलाड़ी

आईपीएल इतिहास में अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे ज्यादा ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे हैं। युवराज सिंह, दीपक हुड्डा, डेविड वॉर्नर 2016 में एक ही सीजन में हिट विकेट आउट होने वाले हैदराबाद के तीन खिलाड़ी थे। इसके बाद 2020 में राशिद खान और 2021 में जॉनी बेयरस्टो हिट विकेट हुए थे। पिछले सीजन में गुजरात टाइटस के अभिनव मनोहर इस तरह से आउट होकर पवेलियन लौटे थे।

RCB vs GT: साई सुदर्शन जैसा किसी के साथ ना हो; गेंद गई चौका, लेकिन हो गए आउट, देखें Video

साई सुदर्शन आरसीबी के खिलाफ काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। उन्होंने 14 रन की पारी खेली, लेकिन इस तरह से आउट होने के बाद वो काफी निराश नजर आए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







