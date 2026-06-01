इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। आरसीबी एक से ज्यादा बार आईपीएल खिताब जीतने वाली चौथी टीम बनी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच-पांच बार खिताब जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार खिताब जीता है। राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने एक-एक बार खिताब जीता है।

राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहले आईपीएल खिताब जीता था। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था। तीन टीमें दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बार भी खिताब नहीं जीता है। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स शुरुआत से ही आईपीएल का हिस्सा हैं। लखनऊ 2022 आईपीएल का हिस्सा है। यहां 2007 से 2026 तक आईपीएल खिताब जीतने वाली टीमों का लिस्ट देख सकते हैं।