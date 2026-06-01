इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। आरसीबी एक से ज्यादा बार आईपीएल खिताब जीतने वाली चौथी टीम बनी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच-पांच बार खिताब जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार खिताब जीता है। राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने एक-एक बार खिताब जीता है।

राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहले आईपीएल खिताब जीता था। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था। तीन टीमें दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बार भी खिताब नहीं जीता है। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स शुरुआत से ही आईपीएल का हिस्सा हैं। लखनऊ 2022 आईपीएल का हिस्सा है। यहां 2007 से 2026 तक आईपीएल खिताब जीतने वाली टीमों का लिस्ट देख सकते हैं।

IPL 2008–2026
आईपीएल चैंपियंस — पूरा इतिहास
19 सीजन | 8 अलग-अलग चैंपियन
मुंबई इंडियंस 5
चेन्नई सुपर किंग्स 5
आरसीबी 2
केकेआर 3
एसआरएच 1
जीटी 1
आरआर 1
डेक्कन 1
साल चैंपियन उपविजेता परिणाम स्थान
2026 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटंस RCB 5 विकेट से अहमदाबाद
2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स RCB 6 रन से अहमदाबाद
2024 कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद KKR 8 विकेट से चेन्नई
2023 चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस CSK 5 विकेट से अहमदाबाद
2022 गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स GT 7 विकेट से अहमदाबाद
2021 चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स CSK 27 रन से दुबई
2020 मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स MI 5 विकेट से दुबई
2019 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स MI 1 रन से हैदराबाद
2018 चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद CSK 8 विकेट से मुंबई
2017 मुंबई इंडियंस राइजिंग पुणे सुपरजायंट MI 1 रन से हैदराबाद
2016 सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु SRH 8 रन से बेंगलुरु
2015 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स MI 41 रन से कोलकाता
2014 कोलकाता नाइट राइडर्स किंग्स XI पंजाब KKR 3 विकेट से बेंगलुरु
2013 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स MI 23 रन से कोलकाता
2012 कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स KKR 5 विकेट से चेन्नई
2011 चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु CSK 58 रन से चेन्नई
2010 चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस CSK 22 रन से मुंबई
2009 डेक्कन चार्जर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु DC 6 रन से जोहान्सबर्ग
2008 राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स RR 3 विकेट से मुंबई
स्रोत: BCCI / ESPN Cricinfo | IPL 2008–2026
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