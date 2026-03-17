वेंकट कृष्णा बी। डियाजियो की यूनाइटेड स्पिरिट्स की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की बिक्री आखिरी चरण स्टेज में पहुंच गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म ईक्यूटी ने एक बड़ी बोली लगाई है। दूसरी बिडर एक कंसोर्टियम है, जिसमें मणिपाल हॉस्पिटल के रंजन पई, अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म कोहलबर्ग क्राविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी (KKR) और सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट ग्रुप टेमासेक शामिल हैं।

आरसीबी को खरीदने में कम से कम पांच पार्टियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन सोमवार (16 मार्च) को बोली लगाने की डेडलाइन के बाद सिर्फ दो ही दावेदार बचे। रेस बाहर होने वालों में मैनचेस्टर यूनाइटेड के को-ओनर ग्लेजर्स और अदार पूनावाला शामिल हैं, जिन्होंने पहले फ्रेंचाइजी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। राजस्थान रॉयल्स (RR) को खरीदने में भी काफी दिलचस्पी दिख रही है। पता चला है कि कम से कम तीन पार्टियों ने बिड लगाई है, जिसमें आदित्य बिड़ला ग्रुप की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है।

आरसीबी की फ्रेंचाइजी किस कीमत पर बिकेगी

अब निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी किस कीमत पर बिकेगी। पहले के संकेतों के मुताबिक मौजूदा मालिक लगभग 2 बिलियन डॉलर की उम्मीद कर रहे थे। ग्लेजर्स ने 2021 में इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल हुईं दो नई टीमें को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। स्टेट ऑफ प्ले की रिपोर्ट के उस ने आरसीबी को खरीदने के लिए 1.8 बिलियन डॉलर (166 अरब रुपये) का ऑफर दिया था। माना जा रहा है कि ईक्यूटी ने अपनी बोली 2 बिलियन डॉलर (184 अरब रुपये) की रेंज तक बढ़ा दी है।

लखनऊ सुपर जायंट्स से काफी ज्यादा रकम

ज्यादातर बोली लगाने वाले 2 बिलियन डॉलर के आस-पास भी जाने को तैयार नहीं हैं। इसका एक कारण अगला आईपीएल मीडिया राइट्स डील है, जिसमें बहुत ज्यादा उछाल आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 1.8 बिलियन डॉलर की अंतिम बोली भी आरपीएसजी ग्रुप द्वारा 2021 में लखनऊ सुपर जायंट्स को खरीदे गए लगभग 850 मिलियन डॉलर से काफी ज्यादा होगी।

नया मालिक सितंबर या अक्टूबर तक ही मिल पाएगा

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ईक्यूटी एक भारतीय कंपनी के साथ हाथ मिला सकती है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस अलग से इन दावों की पुष्टि नहीं कर सका। दो पार्टियों के मैदान में होने से बिक्री प्रक्रिया प्रोसेस एक्सक्लूसिविटी फेज में जाएगी, जहां अभी टीम का मालिक बोलियों को मूल्यांकन करेगा। मार्केट के जानकारों के मुताबिक, आरसीबी के बीसीसीआई को जानकारी देने में 45-90 दिन लग सकते हैं। फ्रेंचाइजी को बेचने के लिए यह एक जरूरी कदम है – ताकि स्वामित्व में बदलाव हो सके। डियाजियो ग्रुप ने डील को फाइनल करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की थी। बिडर फाइनल हो जाने के बाद आने वाले महीनों में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और नया मालिक शायद सितंबर या अक्टूबर तक ही मिल पाएगा।

राजस्थान रॉयल्स का क्या होगा

राजस्थान रॉयल्स के खरीदने में भी काफी दिलचस्पी देखने को मिली है। शुरुआत में यह संकेत आए थे कि फ्रेंचाइजी कुछ हिस्सा बेचना चाहती थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि वह पूरी बिक्री के लिए तैयार हैं। मनोज बडाले की इमर्जिंग मीडिया आईपीएल लिमिटेड के पास रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप में 65 प्रतिसत हिस्सेदारी है। बाकी शेयर रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स (15 प्रतिशत) और लैकलन मर्डोक (13 प्रतिशत) के पास हैं। बाकी 7 प्रतिशत शेयर विशिष्ट निवेशकों के पास हैं।

राजस्थान रॉयल्स के लिए कितने की बोलियां लगीं

राजस्थान रॉयल्स के लिए 1.1 बिलियन (101 अरब रुपये) -1.35 बिलियन डॉलर (124 अरब रुपये) की रेंज में बोलियां लगी हैं और ब्रिकी प्रक्रिया की देखरेख रेन ग्रुप कर रहा है। उसने द हंड्रेड में फ्रेंचाइजी की बिक्री की देखरेख की थी। फर्म ने पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी की बिक्री की देखरेख की थी।

आरआर को डील फाइनल करने की कोई जल्दी नहीं

पता चला है कि आदित्य बिड़ला ग्रुप और अमेरिका के डेविड ब्लिट्जर ने एक कंसोर्टियम बनाया है और बोली लगाई है। एक और कंसोर्टियम और एक बड़ा भारतीय मीडिया हाउस भी इस रेस में है। आरसीबी की तरह बिड जमा करने की डेडलाइन 16 मार्च थी, लेकिन आरआर को डील फाइनल करने की कोई जल्दी नहीं है। उम्मीदों के मुताबिक बोलियां के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि फ्रेंचाइजी के बिकने की प्रक्रिया आने वाले महीनों में आगे बढ़ेगी।

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