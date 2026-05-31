इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के फाइनल में रविवार (31 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट पर 155 रन पर पर रोक दिया। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए आरसीबी को 156 रन बनाने होंगे। हालांकि, आईपीएल में 129 के लक्ष्य का भी बचाव हुआ। 170 से कम का लक्ष्य पांच बार बचाया गया है।

सनराइजर्स हैदराबाद के नाम आईपीएल फाइनल में सबसे कम स्कोर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2024 में वह 113 रन पर आउट हो गई थी। इससे पहले आईपीएल फाइनल में पहली पारी का सबसे कम स्कोर 129 था, जो मुंबई इंडियंस ने 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ बनाया था। यह आईपीएल में सफलतापूर्वक बचाव किया जाने वाला सबसे कम स्कोर है। मुंबई इंडियंस ने उस मैच को एक रन से जीता था।

आईपीएल फाइनल में सबसे कम स्कोर का बचाव

वर्ष टीम खिलाफ स्कोर 2017 मुंबई इंडियंस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स 129/8 2009 डेक्कन चार्जर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 143/6 2013 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स 148/9 2019 मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स 149/8 2010 चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस 168/5

वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी के नाम ऑरेंज कैप हो गया। पूरी खबर पढ़ें।