आईपीएल का 19वां संस्करण शुरू होने वाला है। उसी बीच कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड भी सामने आ रहे हैं। उसी में से एक रिकॉर्ड है आईपीएल में सबसे तेज शतक का। इस लिस्ट के टॉप 5 में दो भारतीय मौजूद हैं और सबसे खास नाम है वैभव सूर्यवंशी का। 14 वर्षीय वैभव हाल ही में बीसीसीआई अवॉर्ड्स में क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने की हुंकार भर चुके हैं। वहीं अभिषेक शर्मा भी लंबे समय से एक से बढ़कर एक पारियां खेल रहे हैं।
फिलहाल क्रिस गेल के नाम सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है, मगर यह रिकॉर्ड कभी भी टूट सकता है। क्रिस गेल ने साल 2013 में आईपीएल में 30 गेंद पर शतक लगाया था। उसके बाद 12 सीजन में कोई भी यह रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। पिछले सीजन वैभव सूर्यवंशी करीब पहुंचे थे, लेकिन वह इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। तो नजर डालते हैं टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट पर और देखते हैं आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं।
आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|गेंद
|बनाम
|साल
|क्रिस गेल
|30
|पुणे वॉरियर्स
|2013
|वैभव सूर्यवंशी
|35
|गुजरात टाइटंस
|2025
|युसुफ पठान
|37
|मुंबई इंडियंस
|2010
|हेनरिक क्लासेन
|37
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2025
|डेविड मिलर
|38
|आरसीबी
|2013
|ट्रेविस हेड
|39
|आरसीबी
|2024
|प्रियांश आर्या
|39
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2025
|अभिषेक शर्मा
|40
|पंजाब किंग्स
|2025
|विल जैक्स
|41
|गुजरात टाइटंस
|2024
|एडम गिलक्रिस्ट
|42
|मुंबई इंडियंस
|2008
इस तालिका में देख सकते हैं कि 10 में से छह सबसे तेज शतक पिछले तीन आईपीएल सीजन में आए हैं, लेकिन नंबर 1 पर क्रिस गेल 13 साल से काबिज हैं। अब क्रिस गेल का रिकॉर्ड कब और कौन तोड़ता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल मौजूदा समय में ऐसे धाकड़ बल्लेबाज आ चुके हैं जो इस रिकॉर्ड को तोड़ने का दमखम रखते हैं। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी और देखना होगा कि क्या यह रिकॉर्ड आगामी सीजन में टूट पाता है या नहीं।
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