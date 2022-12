IPL CSK Team 2023: क्या चेन्नई सुपर किंग्स सैम करन को खरीदेगी?

IPL Chennai Super Kings (चेन्नई सुपर किंग्स) Team 2023 Players List, Full Squad in Hindi: चेन्नई सुपर किंग्स की नजर मध्यक्रम में एक तेजतर्रार बल्लेबाज को भी शामिल करने की होगी।

IPL Auction 2023: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम 2023 खिलाड़ियों की सूची। (सोर्स- आईपीएल)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram