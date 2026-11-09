चेन्नई सुपर किंग्स की 2018 में वापसी आईपीएल इतिहास की सबसे यादगार कहानियों में शामिल है। नीलामी में उम्रदराज खिलाड़ियों को चुनने के कारण टीम का मजाक उड़ाया गया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के भरोसे और शेन वॉटसन के तूफानी शतक ने आलोचकों को जवाब दे दिया।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में किसी टीम की सफलता का आकलन अक्सर उसके युवा खिलाड़ियों, आक्रामक बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण से किया जाता है। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 2018 में इस सोच को चुनौती देते हुए एक अलग ही मिसाल पेश की।

दो साल के प्रतिबंध के बाद टूर्नामेंट में लौटी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया, जिनमें से कई अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर माने जा रहे थे।

चेन्नई सुपर किंग्स के इस फैसले का खूब मजाक उड़ाया गया। उसे ‘डैड्स आर्मी’ तक कहा गया। हालांकि, यही टीम आईपीएल चैंपियन बनी। चेन्नई सुपर किंग्स की इस वापसी में सबसे अहम भूमिका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग की सोच की रही।

उन्होंने उम्र को खिलाड़ियों की क्षमता का पैमाना मानने से इनकार किया। अनुभवी खिलाड़ियों के तालमेल, परिस्थितियों के मुताबिक खेलने की क्षमता और बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने के अनुभव ने चेन्नई सुपर किंग्स को उसका तीसरा आईपीएल खिताब दिलाया।

दो साल के प्रतिबंध के बाद मैदान पर वापसी

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2015 के बाद का दौर आसान नहीं रहा। स्पॉट फिक्सिंग मामले में टीम के शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन का नाम सामने आने के बाद फ्रेंचाइजी को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके चलते सीएसके आईपीएल 2016 और 2017 में हिस्सा नहीं ले पाई।

इस प्रतिबंध के दौरान टीम के प्रशंसकों को अपनी पसंदीदा पीली जर्सी वाली टीम का इंतजार करना पड़ा। साल 2018 में जब चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई तो उसके सामने सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी टीम तैयार करने की चुनौती नहीं थी, बल्कि अपनी पुरानी पहचान हासिल करने का भी लक्ष्य था।

टीम प्रबंधन ने नीलामी में पुराने खिलाड़ियों के साथ अनुभवी क्रिकेटरों को प्राथमिकता दी। एमएस धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा को टीम ने बनाए रखा। इसके अलावा शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह, फाफ डुप्लेसिस और अंबाती रायुडू जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया।

नीलामी के बाद उड़ा टीम का मजाक

2018 की नीलामी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की उम्रदराज टीम चर्चा का विषय बन गई। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे, जो 30 साल की उम्र पार कर चुके थे। टी20 क्रिकेट में जहां युवाओं की तेजी और फुर्ती को अहम माना जाता है, वहां चेन्नई सुपर किंग्स ने अनुभव को प्राथमिकता दी थी।

शेन वॉटसन उस समय 36 साल के थे। एमएस धोनी भी 37वें जन्मदिन से कुछ महीने दूर थे। हरभजन सिंह, ड्वेन ब्रावो और अन्य अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टीम की औसत उम्र को लेकर सवाल खड़े कर दिये।

आलोचकों ने चेन्नई सुपर किंग्स को ‘डैड्स आर्मी’ कहना शुरू कर दिया। टीम को लेकर यह धारणा बनने लगी कि उसके खिलाड़ी लंबे टूर्नामेंट में दूसरी टीमों के युवा और फुर्तीले खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

हालांकि, एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग ने इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि किसी खिलाड़ी की उपयोगिता सिर्फ उसकी उम्र से तय नहीं होती। उसकी फिटनेस, अनुभव और मैच की परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

धोनी और फ्लेमिंग ने अनुभव पर लगाया दांव

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बनाने के पीछे एक स्पष्ट रणनीति थी। धोनी और फ्लेमिंग ऐसे खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना चाहते थे, जो बड़े मुकाबलों का दबाव झेल चुके हों और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल पाएं।

अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी का फायदा यह हुआ कि टीम के पास अलग-अलग मैच परिस्थितियों के लिए विकल्प मौजूद थे। शेन वॉटसन और अंबाती रायुडू ने बल्लेबाजी को मजबूती दी, जबकि सुरेश रैना और एमएस धोनी ने मध्यक्रम में जिम्मेदारी संभाली।

ड्वेन ब्रावो और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों ने अपने अनुभव से टीम को संतुलन दिया। टीम की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू खिलाड़ियों की फिटनेस भी थी। एमएस धोनी ने उम्र से ज्यादा फिटनेस को अहमियत दी थी।

एमएस धोनी का मानना था कि मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी का फिट रहना जरूरी है, न कि सिर्फ उसका युवा होना। IPL 2028 में CSK ने अपने प्रदर्शन से इस सोच को सही साबित किया। टीम के चार बल्लेबाजों अंबाती रायुडू (602), शेन वॉटसन (555), एमएस धोनी (455) और सुरेश रैना (445) ने 400 से अधिक रन बनाए।

शेन वॉटसन ने फाइनल में मचाया धमाल

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 27 मई 2018 को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल फाइनल हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए। केन विलियमसन ने 47 और यूसुफ पठान ने 45 रन की नाबाद पारी खेली।

चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 179 रन का लक्ष्य था। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने फाफ डुप्लेसिस का विकेट जल्दी गंवा दिया। इसके बाद शेन वॉटसन और सुरेश रैना ने पारी को संभाला। शेन वॉटसन ने शुरुआत में काफी संभलकर बल्लेबाजी की।

शेन वॉटसन अपनी पहली 10 गेंदों पर खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि, एक बार लय हासिल करने के बाद उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। शेन वॉटसन ने 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 57 गेंद में नाबाद 117 रन बनाए।

सुरेस रैना ने 24 गेंद पर 32 रन बनाए। सुरेश रैना और शेन वॉटसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी हुई। शेन वॉटसन ने 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अगली 18 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। शेन वॉटसन की पारी ने एसआरएच के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बेअसर कर दिया।

चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.3 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर मुकाबला आठ विकेट से जीत लिया। अंबाती रायुडू ने विजयी चौका लगाया और चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। शेन वॉटसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

आलोचकों को जवाब देकर बनी तीसरी बार चैंपियन

चेन्नई सुपर किंग्स की 2018 की खिताबी जीत सिर्फ एक और आईपीएल ट्रॉफी नहीं थी। यह उस सोच की जीत भी थी, जिस पर नीलामी के बाद सवाल उठाए गए थे। जिस टीम को उम्रदराज खिलाड़ियों के कारण कमजोर माना जा रहा था, उसने पूरे टूर्नामेंट में अपनी क्षमता साबित की।

अनुभव और खिलाड़ियों के बीच तालमेल ने उसे मुश्किल परिस्थितियों में भी मुकाबले में बनाए रखा। शेन वॉटसन का फाइनल में शतक इस अभियान का सबसे यादगार क्षण बन गया। एमएस धोनी की कप्तानी और स्टीफन फ्लेमिंग की रणनीति ने टीम को फिर आईपीएल की सबसे मजबूत फ्रेंचाइजी में शामिल कर दिया।

‘डैड्स आर्मी’ कहकर जिस टीम का मजाक उड़ाया गया था, उसी ने मैदान पर प्रदर्शन से बता दिया कि क्रिकेट में उम्र हमेशा सफलता का पैमाना नहीं होती। चेन्नई सुपर किंग्स ने दो साल के अंतराल के बाद वापसी करते हुए न सिर्फ खिताब जीता, बल्कि अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया।

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आईपीएल 2027 का ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होने की संभावना है। 15 नवंबर तक फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट सौंपनी होगी। ट्रेड विंडो फिलहाल खुला है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)