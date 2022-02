कभी इन 5 क्रिकेटर्स ने IPL में बिखेरा था जलवा, आज हो चुके हैं गुमनाम

Manvinder Bisla To Rahul Sharma, IPL Stars Got Invisible in Today’s World: मनविंदर बिसला से लेकर राहुल शर्मा तक आईपीएल में कई ऐसे स्टार्स हुए जिन्होंने एक सीजन में जलवा बिखेरा। लेकिन अगले सीजन के बाद से आज तक वह नदारद हैं।

मनविंदर बिसला ने 2012 और स्वप्निल आसनोदकर ने 2008 में क्रमश: केकेआर और राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी (सोर्स- ट्विटर)

