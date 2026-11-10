चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 से 2023 के बीच पांच बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीता। इस सफर में एमएस धोनी की कप्तानी और फैसलों के साथ सुरेश रैना की बल्लेबाजी, ड्वेन ब्रावो की डेथ ओवरों में गेंदबाजी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और दीपक चाहर की स्विंग ने अहम भूमिका निभाई। इन पांच खिलाड़ियों ने अलग-अलग दौर में जरूरत के मुताबिक योगदान दिया और CSK को चैंपियन बनाने में मदद की।

आईपीएल में किसी टीम की सफलता का आकलन सिर्फ उसके खिताबों की संख्या से नहीं होता। उसके पीछे उन खिलाड़ियों का योगदान भी होता है, जो अलग-अलग परिस्थितियों में टीम के लिए मैच का रुख बदलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की पांच खिताबी जीत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL ट्रॉफी अपने नाम की।

इस दौरान टीम के कई खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन पांच नाम ऐसे रहे जिनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एमएस धोनी ने कप्तान के रूप में टीम को दिशा दी और दबाव के क्षणों में अपने फैसलों से मुकाबलों का रुख बदला। सुरेश रैना ने मध्यक्रम में रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली।

ड्वेन ब्रावो ने डेथ ओवरों में अपनी विविधतापूर्ण गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को बांधे रखा। रविंद्र जडेजा ने गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों में योगदान दिया, जबकि दीपक चाहर ने पावरप्ले में शुरुआती विकेट दिलाने की जिम्मेदारी निभाई।

एमएस धोनी: कप्तानी और फैसलों से टीम को दिलाए पांच खिताब

चेन्नई सुपर किंग्स की पांचों खिताबी जीत के साथ एमएस धोनी का नाम जुड़ा है। टीम की कप्तानी करते हुए एमएस धोनी ने खिलाड़ियों की भूमिका तय करने और मैच की परिस्थितियों के मुताबिक फैसले लेने में अहम भूमिका निभाई। एमएस धोनी की कप्तानी की खासियत यह रही कि उन्होंने टीम के खिलाड़ियों की ताकत को पहचाना और जरूरत के समय उनका इस्तेमाल किया।

चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में पहली बार IPL खिताब जीता। फाइनल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ टीम ने 168 रन बनाए और फिर विपक्षी टीम को 146 रन पर रोककर 22 रन से मैच अपने नाम किया। इस खिताबी अभियान में एमएस धोनी की कप्तानी के साथ उनका बल्लेबाजी योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। एमएस धोनी ने एक अहम मैच में इरफान पठान के आखिरी ओवर में 4, 2, 6 और 6 रन बटोरकर टीम को जीत दिलाने में मदद की।

चेन्नई सुपर किंग्स ने 2011 में लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर अपनी सफलता को दोहराया। इसके बाद 2018, 2021 और 2023 में भी एमएस धोनी की कप्तानी में टीम चैंपियन बनी। इन अलग-अलग खिताबी अभियानों में टीम के खिलाड़ी और उनकी भूमिकाएं बदलती रहीं, लेकिन एमएस धोनी का नेतृत्व CSK की सफलता का साझा सूत्र बना रहा।

सुरेश रैना: मध्यक्रम में रन बनाने की जिम्मेदारी

चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की चर्चा हो और सुरेश रैना का जिक्र न आए, ऐसा संभव नहीं है। सुरेश रैना ने टीम के लिए लंबे समय तक मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली। सुरेश रैना जरूरत के मुताबिक तेजी से रन बनाने के साथ पारी को संभालने में भी सक्षम थे। इसी वजह से वह चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रहे।

सुरेश रैना ने चेन्नई के लिए 4687 रन बनाए। आईपीएल की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा रन योगदान है। वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दस सीजन खेले और इस दौरान सिर्फ एक मैच में नहीं खेले। 2020 में उन्होंने निजी कारणों से टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया।

टीम की शुरुआती सफलता में भी रैना की बल्लेबाजी का योगदान रहा। 2010 में चेन्नई की पहली खिताबी जीत के दौरान उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ फाइनल में 57 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इस प्रदर्शन ने टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। सुरेश रैना की निरंतरता ने उन्हें चेन्नई के प्रशंसकों के बीच खास पहचान दिलाई। उन्हें मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है।

ड्वेन ब्रावो: डेथ ओवरों में गेंदबाजी का बड़ा हथियार

ड्वेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स के उन खिलाड़ियों में रहे, जिन पर एमएस धोनी ने मुश्किल परिस्थितियों में भरोसा जताया। ड्वेन ब्रावो की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता थी। धीमी गेंद, यॉर्कर और गति में बदलाव के जरिए वह बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं देते थे।

ड्वेन ब्रावो को खास तौर पर डेथ ओवरों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिलती थी। इस भूमिका में उन्होंने कई बार अपनी उपयोगिता साबित की। आईपीएल 2013 में ड्वेन ब्रावो ने 18 मैच में 32 विकेट लिए। एक सीजन में इतने विकेट लेने का यह संयुक्त रिकॉर्ड था। आईपीएल 2015 में भी वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

ड्वेन ब्रावो का योगदान केवल विकेट लेने तक सीमित नहीं था। उनकी गेंदबाजी ने CSK को आखिरी ओवरों में विपक्षी टीम के रन रोकने और दबाव बनाने का विकल्प दिया। आईपीएल 2021 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनका चेन्नई से जुड़ाव बना रहा। वह टीम के सहयोगी स्टाफ में शामिल हुए और गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाई।

रविंद्र जडेजा: हर विभाग में टीम के काम आए

रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लंबे समय तक ऐसे खिलाड़ी रहे, जिनकी उपयोगिता किसी एक विभाग तक सीमित नहीं थी। वह किफायती गेंदबाजी करते थे, निचले क्रम में तेजी से रन बनाते थे और फील्डिंग में भी अपनी चुस्ती से टीम को अतिरिक्त फायदा पहुंचाते थे।

रविंद्र जडेजा 12 सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे। इस दौरान वह टीम के प्रमुख ऑलराउंडर के रूप में स्थापित हुए। गेंदबाजी में निरंतर प्रदर्शन के कारण वह चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचे।

आईपीएल 2023 का सीजन उनकी भूमिका को समझने के लिए खास है। उस खिताबी अभियान में रविंद्र जडेजा ने 20 विकेट लिए। फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी दो गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। रविंद्र जडेजा ने पहले छक्का और फिर चौका लगाकर टीम को पांचवीं बार चैंपियन बनाया। इस तरह उन्होंने गेंद से योगदान देने के बाद बल्ले से भी खिताबी मुकाबले का निर्णायक क्षण अपने नाम किया।

IPL 2026 से पहले रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड किया गया। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका लंबा जुड़ाव समाप्त हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रविंद्र जडेजा के योगदान में आईपीएल 2023 का फाइनल हमेशा एक खास अध्याय रहेगा।

दीपक चाहर: नई गेंद से बल्लेबाजों को किया परेशान

चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 की नीलामी में दीपक चाहर को अपने साथ जोड़ा। शुरुआत में उन्हें बल्लेबाजी करने में सक्षम ऑलराउंडर के तौर पर देखा गया था, लेकिन टीम के साथ रहते हुए उन्होंने पावरप्ले के प्रभावी स्विंग गेंदबाज के रूप में पहचान बनाई।

दीपक चाहर की सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से गेंद को स्विंग कराने की क्षमता रही। पावरप्ले में विकेट निकालकर वह विपक्षी टीम को शुरुआती झटके दे सकते थे। साल 2019 तक उन्होंने अपनी गेंदबाजी में नकल बॉल और बैक ऑफ लेंथ ऑफ कटर जैसे विकल्प भी जोड़े। इससे उनके पास बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए अलग-अलग तरीके मौजूद रहे।

चेन्नई सुपर किंग्स की 2021 और 2023 की खिताबी जीत में दीपक चाहर ने कुल 27 विकेट लिए। इन दोनों अभियानों में शुरुआती ओवरों में उनकी गेंदबाजी ने टीम को महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं। हालांकि, 2024 का सीजन चोटों से प्रभावित रहा और इसके बाद CSK ने उन्हें रिलीज कर दिया। इसके बावजूद टीम की दो खिताबी सफलताओं में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा।

पांच खिताब, पांच अलग भूमिकाएं

चेन्नई सुपर किंग्स की पांच खिताबी जीत को इन पांच खिलाड़ियों के योगदान के नजरिये से देखें तो टीम की सफलता का एक अलग पहलू सामने आता है। एमएस धोनी ने कप्तानी और रणनीतिक फैसलों से टीम को संभाला। सुरेश रैना ने बल्लेबाजी में निरंतरता दी। ड्वेन ब्रावो ने डेथ ओवरों में विकेट निकालने और रन रोकने की जिम्मेदारी निभाई। रविंद्र जडेजा ने तीनों विभागों में योगदान दिया। दीपक चाहर ने पावरप्ले में टीम को शुरुआती सफलता दिलाई।

इन खिलाड़ियों ने एक ही समय पर या एक ही भूमिका में टीम को चैंपियन नहीं बनाया। उनके योगदान अलग-अलग सीजन और परिस्थितियों में सामने आए। चेन्नई सुपर किंग्स की खिताबी सफलताओं की यही खासियत भी रही कि टीम को जब जिस तरह के प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, उसके खिलाड़ी उस भूमिका में खरे उतरते गए।

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