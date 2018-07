आइपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला के एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट मोहम्मद अकरम सैफी ने कुल 12 लड़कियां यूपी के क्रिकेटर राहुल शर्मा से मांगी थीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस वाले फाइव स्टार होटल में अकरम के ठहरने पर कई बार इन लड़कियों को राहुल शर्मा ने भेजा। खुद यह बात क्रिकेटर राहुल शर्मा ने कही है। राहुल शर्मा ने अकरम सैफी के साथ लड़कियों को होटल भेजने को लेकर हुई बात की चैटिंग भी सार्वजनिक की है। जिसमें कथित तौर पर अकरम दिल्ली के फाइव स्टार ली मेरीडियन होटल में राहुल शर्मा से लड़की भेजने को कहता है।

भद्रजनों के खेल क्रिकेट में इस गंदे खेल का खुलासा होने के बाद क्रिकेटर मो. कैफ ने ट्वीट कर जांच की मांग उठाई। उन्होंने यूपी क्रिकेट में हद दर्जे के भ्रष्टाचार को दूर किए जान की मांग की। उन्होंने राजीव शुक्ला को ट्वीट कर जांच की मांग उठाई।सेक्स फॉर सिलेक्शन के खुलासे के बाद बीसीसीआई में हड़कंप मच गया और अकरम को संस्था की सेवा से जांच पूरी होने तक बाहर कर दिया गया है। बीसीसीआई ने जांच कमेटी गठित की है। अकरम राजीव शुक्ला का न केवल सहयोगी था, बल्कि बीसीसीआई से भी जुड़ा था।

Shocked to hear about the extent of corruption in UP Cricket. Young talent being curbed by corrupt agents asking for favours. Hope @ShuklaRajiv ji ensures a fair investigation and justice to the young talent & helps restore UP Cricket.I stand by all those who have been exploited

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 19, 2018