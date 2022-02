IPL Auction 2022: अंडर-19 के चैंपियन कप्तान यश ढुल को मिला दिल्ली कैपिटल्स का साथ, राज बावा पर प्रीति जिंटा की टीम ने लगाया 10 गुना दांव

Yash Dhull, Raj Bawa And Rajvardhan Hangargekar Gets Bids in IPL Auction: अंडर-19 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनने वाली भारतीय टीम के तीन खिलाड़ियों को आईपीएल का टिकट मिल गया है। यश ढुल को दिल्ली, राज बावा को पंजाब और हंगरगेकर को धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है।

यश ढुल, राज बावा और राजवर्धन हंगरगेकर को आईपीएल का टिकट मिल गया है, मेगा ऑक्शन में तीनों पर बोली लगी है (सोर्स- ट्विटर)

